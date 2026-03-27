ONU: Esclavitud de África “crimen más grave contra la humanidad”

Argentina, EE.UU e Israel contra reconocer crimen de esclavitud. Europeos, Japón y Australia se abstienen. Mayoría incluido México a favor

Regeneración, 26 de marzo 2026– Una propuesta presentada el miércoles por Ghana ante la ONU para reconocer la esclavitud transatlántica como el «crimen más grave contra la humanidad» y donde se solicitaban reparaciones fue aprobada.

🔷ONU: El fin del silencio 🌎👀🤫



🔹Hito histórico, la ONU declara la trata transatlántica como el mayor crimen de lesa humanidad de la historia. La resolución impulsa una agenda de justicia reparativa global que exige a los Estados medidas concretas, disculpas oficiales y la… pic.twitter.com/4qpNEo4XeS — Circuito VN Radio (@Circuitovnradio) March 26, 2026

Votos

A pesar del voto en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina, la mayoría de los Estados miembros apoyaron la resolución.

El documento recibió el respaldo de 123 miembros de la Asamblea General de la ONU y 52 abstenciones.

Entre estas, las de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de los países europeos.

La resolución identifica «el tráfico de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos» como el crimen más grave debido a sus consecuencias.

El crimen más grave

«La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas…

…que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital», indica el documento.

Justin Hansford, profesor de derecho en la Universidad de Howard, mencionó que esta resolución tiene gran relevancia.

«Esta es la primera votación en el pleno de la ONU», expresó Hansford. «No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de este paso».

Traición a la dignidad

El secretario general, António Guterres, describió la trata transatlántica de esclavos como una «traición profunda a la dignidad humana».

«Es el momento de hacer frente a las secuelas duraderas de la desigualdad y el racismo. Nunca olvidaremos a las víctimas de la esclavitud.

Y nunca debemos olvidar el sistema perverso que la mantuvo durante tanto tiempo», afirmó.

En cuanto a las reparaciones, Guterres mencionó que es necesaria una acción mucho más robusta por parte de más Estados para enfrentar las injusticias del pasado.

Reparaciones

Los Países Bajos son el único país europeo que ha ofrecido una disculpa formal por su participación en la esclavitud.

Esta resolución representa un avance en los esfuerzos de África por reclamar justicia por las injusticias históricas de las antiguas potencias coloniales.

El año pasado, la Unión Africana se propuso generar una «visión unificada» entre sus 55 Estados miembros sobre cómo podrían establecerse las reparaciones.

Estas incluyen disculpas formales, devolución de objetos robados, otorgamiento de compensaciones económicas y asegurar que no se repitan estos hechos.

Aunque los llamados a reparaciones han ganado fuerza en los últimos años, también hay una creciente oposición a este tema.

Varios líderes occidentales se han mostrado reacios incluso a hablar sobre el asunto.