Central nuclear de Zaporiyia, Ucrania sin línea eléctrica principal

Conversaciones con Rusia y Ucrania para cese al fuego local y realizar reparaciones urgentes señala Organismo Internacional de Energía Atómica

Regeneración, 26 de marzo de 2026. La central nuclear de Zaporiyia (ZNPP) perdió el martes la conexión con su principal línea eléctrica externa, lo que la dejó dependiendo de una única línea eléctrica de respaldo.

Así informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) cuyo director general, Rafael Mariano, inició plática con Rusa y Ucrania para lograr un alto el fuego local para reparaciones urgentes.

Nuclear

Se explica además que la línea eléctrica de 750 kV de la central nuclear de Zaporiyia (ZNPP) fue desconectada a las 11:55 del martes tras recibir informes de daños en la línea.

«La ZNPP y el operador de la red eléctrica ucraniana están en comunicación con el OIEA para coordinar las reparaciones. El equipo del OIEA en la central continúa supervisando atentamente la situación».

Aunque aún no se sabe con certeza cuándo se realizarán las reparaciones necesarias.

Por ello, el OIEA ha propuesto a ambas partes un» período de alto el fuego que permita evaluar y restaurar de forma segura la infraestructura dañada».

Alto al fuego

Al tiempo que se explica que el OIEA ya había mediado en cinco acuerdos de alto el fuego temporales.

Mismos, que permitieron realizar seis reparaciones distintas en líneas eléctricas conectadas a la central nuclear en comento.

La central nuclear de ZNPP sigue conectada a la red eléctrica externa a través de su única línea de alimentación de reserva: la línea Ferosplavna-1 de 330 kV.

La cual, se reconectó el 5 de marzo tras las reparaciones realizadas bajo la protección del quinto alto el fuego local negociado por el OIEA.

En otra parte de Ucrania, el equipo del OIEA en la central nuclear de Khmelnitsky informó que tuvieron que refugiarse durante varias horas el martes por la tarde.

Seguridad

Además se informa de acciones como parte del programa integral de asistencia que el OIEA mantiene con Ucrania en materia de seguridad nuclear.

Por ello, se entregó un cromatógrafo de gases con espectrometría magnética de alta resolución al Instituto Estatal de Investigación Científica de Diagnóstico de Laboratorio y Peritaje Veterinario y Sanitario en Kiev.

Asimismo, se entregaron un segundo cromatógrafo de gases y un cromatógrafo líquido, ambos con detectores de espectrometría de masas doble, al Laboratorio Estatal Regional de Lviv del Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor.

Finalmente, indica que estas entregas fueron posibles gracias a la financiación de Japón.