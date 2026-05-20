México: Producción Nacional de 80 Mil Autos de General Motors

General Motors fabricará en Coahuila dos modelos de vehículos que antes importaba de Asia con una inversión millonaria

Regenarción, 19 de mayo de 2026.– La administración federal impulsa una estrategia económica enfocada en el fortalecimiento del mercado interno y la manufactura local.

General Motors fabricará 80 mil vehículos en México que anteriormente se importaban desde el continente asiático para el consumo doméstico.

Este esfuerzo conjunto busca reducir de forma considerable la dependencia de productos extranjeros mediante el incremento de la producción nativa.

Por esta razón, el Gobierno de México ratificó su plena confianza en la capacidad laboral de la sociedad mexicana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó: “es la visión de creer en México, de pensar en México y de pensar en las y los trabajadores mexicanos”.

Con estas acciones coordinadas, el sector automotriz consolida su permanencia y crecimiento en el territorio a pesar de los retos globales.

Inversión y nuevos proyectos de ensamble

Como resultado directo de esta planeación, la corporación automotriz destinará recursos financieros de gran magnitud para cumplir las metas.

La inversión asciende a mil millones de dólares y fue proyectada inicialmente desde el pasado mes de enero.

El plan de manufactura establece que las líneas de producción comenzarán a operar de manera formal en el año 2027.

En consonancia con este anuncio, las plantas del norte del país recibirán la asignación de dos modelos comerciales muy populares.

Los vehículos seleccionados para el ensamble en el estado de Coahuila son el Chevrolet Groove y el Chevrolet Aveo.

El directivo Francisco Garza Rodríguez señaló: “creemos en México, invertimos en México y seguimos creciendo con México” durante la presentación oficial.

Impacto económico y laboral en las regiones

Más allá de la producción, el proyecto genera expectativas positivas para la conservación y creación de puestos de trabajo dignos.

El diseño y validación de los componentes automotrices contará con el talento especializado de cientos de ingenieros del país.

El Plan México busca disminuir importaciones y asegurar que los vehículos contengan un porcentaje mayor de piezas hechas en tierra azteca.

Para finalizar, la cadena de suministro nacional recibirá un fuerte estímulo económico gracias a las compras de la empresa.

La firma norteamericana mantiene una red de proveeduría local que beneficia directamente al desarrollo industrial de múltiples estados de la república.

La producción automotriz protegerá los empleos y consolidará al país como un referente manufacturero de alta calidad a nivel global.