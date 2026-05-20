Bolivia: Tensiones Políticas y Advertencias Diplomáticas

Protestas masivas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras EE. UU. califica las movilizaciones de golpistas

Regeneración, 19 de mayo de 2026.– Las masivas manifestaciones ciudadanas en Bolivia provocaron un pronunciamiento inmediato por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La administración norteamericana catalogó las movilizaciones sociales como un atentado directo contra el orden democrático del país andino.

Los sectores movilizados exigen transformaciones profundas ante las medidas económicas decretadas por el actual gobierno boliviano.

En un foro internacional celebrado en Washington, la representación estadounidense fijó una postura crítica hacia las protestas civiles.

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, sostuvo: “esto es un golpe financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región”.

A pesar de este señalamiento, la oposición boliviana argumenta que las marchas representan un legítimo descontento popular.

Evaluaciones bilaterales y el panorama regional

La perspectiva del funcionariado estadounidense vincula los disturbios actuales con dinámicas que trascienden las demandas sociales tradicionales.

La cooperación en seguridad entre ambas naciones influye de manera directa en la interpretación que Washington hace de los hechos.

El gobierno norteamericano defiende la legitimidad del presidente Rodrigo Paz debido al resultado de los pasados comicios.

Desde la óptica de la diplomacia norteamericana, el conflicto se enmarca en una problemática institucional de alcance continental.

El subsecretario Christopher Landau señaló: “la gran línea divisoria es entre los países que tienen instituciones que se enfrentan al crimen organizado”.

Sin embargo, analistas locales asocian la inestabilidad con el descontento de gremios, sindicatos y comunidades rurales.

Factores económicos y señalamientos políticos

La base del conflicto radica en las crecientes dificultades financieras que padece la población civil desde principios de mayo.

Los manifestantes demandan revertir la austeridad para frenar el acelerado incremento en el costo de la vida diaria.

Las huelgas escalaron con la participación de mineros, transportistas, maestros y organizaciones campesinas de todo el territorio nacional.

Por su parte, la gestión presidencial de Rodrigo Paz busca deslindar el origen socioeconómico de las protestas populares.

El poder ejecutivo responsabiliza al expresidente Evo Morales de planificar de forma deliberada las movilizaciones en las calles.

Mientras tanto, las organizaciones sociales mantienen la presión en los accesos principales a los edificios del gobierno central.