Europa crea la «coalición de los dispuestos» para abrir Ormuz

Se trata de un plan marítimo posterior al conflicto de Irán, Israel y EE. UU., con el fin de resguardar el tránsito por el estrecho de Ormuz

Regeneración, 15 de abril 2026– Europa proyecta llevar a cabo una misión posterior a la guerra en el estrecho de Ormuz, excluyendo a Estados Unidos, que se enfocará en desactivar minas, ofrecer protección y restaurar la confianza en el transporte marítimo a nivel global.

‼️🇪🇺🇫🇷🇬🇧 EUROPA ACTÚA EN SOLITARIO EN HORMUZ



Francia y el Reino Unido, liderados por Emmanuel Macron, estarían preparando una misión de posconflicto para reabrir el Estrecho de Ormuz, sin la participación de EE.UU.



Una coalición “neutral” y defensiva que busca ser más aceptable… pic.twitter.com/nFXg7p4cq0 — Isaac (@isaacrrr7) April 15, 2026

Coalición

De acuerdo con las autoridades, la coalición sugerida se enfocaría en recuperar la confianza en la navegación comercial una vez que cesen las hostilidades en la zona.

Esta iniciativa abarcaría actividades de desminado, escoltas navales y vigilancia, pero solo comenzaría una vez que se detengan los enfrentamientos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó en claro su posición al mencionar que la misión no incluiría a los países que están involucrados directamente en el conflicto.

Enfatizó que se trataría de un esfuerzo internacional para la defensa, sin alinearse con las partes que están en conflicto, como Estados Unidos, Israel o Irán.

Plan

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, destacó que el plan es condicional, precisando:

«La misión que mencionamos solo podría llevarse a cabo una vez que se haya restablecido la paz y cesen los combates».

Agregó que sería crucial coordinarse con potencias regionales como Irán y Omán, sugiriendo que obtener la aprobación de Teherán podría ser un paso necesario.

La propuesta ha captado la atención de países europeos, incluyendo Alemania, que ha sido históricamente cautelosa respecto a las intervenciones militares en el extranjero.

Cumbre

La participación de Berlín podría aumentar significativamente el alcance y las capacidades de la misión, dadas sus reservas financieras y sus activos navales especializados.

Se espera que esta semana Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, organicen una cumbre virtual con varios países para discutir esta iniciativa.

Es importante mencionar que Estados Unidos no estará presente en estas negociaciones. China e India han recibido invitaciones, aunque su asistencia sigue siendo incierta.

La exclusión de Estados Unidos resalta las crecientes tensiones entre el Atlántico.

Objetivos

La misión que propone Europa tiene tres objetivos principales:

🇪🇺🚢⛔️🇺🇸 Europa prepara una coalición naval para el estrecho de Ormuz que excluye a EEUU, según reportes



Los Gobiernos de Francia y el Reino Unido lideran una iniciativa diplomática y militar para buscar instalarse en el estrecho marítimo una vez que finalicen las hostilidades… pic.twitter.com/NXER5wk3h1 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 15, 2026