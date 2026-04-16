EE.UU retira sanciones al Banco Central de Venezuela y otros

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Regeneración, 15 de abril 2026– El Gobierno de Estados Unidos ha decidido levantar parcialmente las sanciones impuestas desde 2017 a bancos venezolanos, una medida que se suma al acercamiento en las relaciones entre ambos países desde que el presidente Nicolás Maduro fue secuestrado durante un operativo militar estadounidense.

Decisión

La decisión fue anunciada este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro.

El comunicado indica que, a partir de ahora, las compañías estadounidenses podrán realizar transacciones financieras con cuatro bancos públicos de Venezuela.

Además, también podrán hacerlo con personas que no tengan sanciones adicionales.

Los bancos estatales mencionados son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

Operaciones

Entre las operaciones permitidas se encuentran la gestión de cuentas, préstamos, transferencias, seguros y garantías.

Así como servicios de cheques y el uso de billeteras digitales así como tarjetas de crédito o débito.

Con el anuncio de la OFAC, no se permite el desbloqueo de propiedades ni transacciones relacionadas con otras sanciones.

El analista Imdat Oner, un académico en la Universidad Internacional de Florida, opina que esta decisión indica que Estados Unidos:

Apertura

“Está reabriendo con precaución la posibilidad de que las empresas estadounidenses se involucren nuevamente en Venezuela”.

“Estados Unidos no está levantando las sanciones de forma general, pero sí está creando canales específicos, protegidos por la ley, para que las empresas estadounidenses operen.

Uno de los aspectos más importantes es la autorización relacionada con el Banco Central de Venezuela.

Este cambio es relevante porque podría facilitar las negociaciones de contratos en áreas clave, incluyendo la infraestructura.

Y hace que la entrada de divisas al país a través de canales formales sea más sencilla”, comentó Oner a CNN.

Objetivo

“El objetivo general es facilitar que las empresas estadounidenses puedan invertir o hacer negocios en Venezuela.

Sin embargo, solo dentro de límites estrictamente controlados y en sectores donde el Gobierno de Estados Unidos se sienta cómodo.

Esto no es un levantamiento general de sanciones; es un regreso estructurado y cuidadosamente supervisado a la economía venezolana”, añadió.

La reducción de las sanciones de la OFAC contra los bancos de Venezuela ocurre en un momento en que empresas estadounidenses buscan invertir en el país.

Solicitudes

Y esto sucede después de que la presidenta encargada solicitara en varias oportunidades al Gobierno de Trump que tomara esta medida.

Ella argumenta que esto es esencial para incentivar las inversiones y dar un nuevo impulso a la economía venezolana.

Desde la detención de Maduro, Rodríguez ha manifestado su disposición a establecer una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

El Gobierno de Trump ha elogiado a Rodríguez como presidenta encargada, dando pasos en su favor como la eliminación de las sanciones que estaban en vigor desde 2018.