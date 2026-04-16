Quinta mujer denuncia a Eric Swalwell por abuso

El demócrata Swalwell renunció al Congreso desde las primeras acusaciones de abuso, siendo el favorito para gobernar California

Regeneración, 15 de abril 2026– Este martes, una quinta mujer acusó al excongresista demócrata Eric Swalwell de haberla agredido sexualmente en un hotel de California en 2018, donde supuestamente la drogó, según lo que comentó en una rueda de prensa este martes en Los Ángeles.

Serious allegations of sexual misconduct and assault have been made against Democratic Congressman Eric Swalwell. Swalwell has since announced his resignation from Congress.



These reports call attention to similar past allegations involving Nevada politicians. In 2018, the House… https://t.co/2HZjaallLu pic.twitter.com/OuGGshfrJ9 — Nevada Political Journal (@PoliticalNevada) April 15, 2026

Violación

«Él me violó y me estranguló. Y mientras me estrangulaba, perdí el conocimiento. Y pensé que había muerto», declaró Lonna Drewes en la oficina de sus abogados.

Drewes enfatizó que nunca autorizó tener relaciones sexuales con el político.

Además, dijo que conoció a Swalwell a través de amigos en común cuando estaba considerando postularse para el Consejo de Beverly Hills.

Swalwell supuestamente destacó su habilidad para ayudarla a establecer contactos y apoyarla en sus aspiraciones políticas y empresariales.

Denuncia

La mujer, junto a su abogada, tienen la intención de presentar una denuncia este martes sobre lo ocurrido en West Hollywood en 2018.

Esta acusación se añade a las de otras cuatro mujeres, incluida una exempleada del congresista, que lo denunciaron por abuso sexual y comportamientos sexuales inapropiados.

Las denuncias se hicieron públicas el viernes pasado, cuando al menos cuatro mujeres lo acusaron de violación y otros tipos de conductas sexuales inadecuadas.

Esto incluye el envío de mensajes con contenido sexual o fotos desnudas sin autorización, según reportes de CNN y el San Francisco Chronicle.

Reivindicación

Dos de las mujeres que denunciaron inicialmente a Swalwell compartieron su historia con CBS News y mencionaron que se sienten «reivindicadas».

Esto se debe al anuncio del político de su renuncia a la Cámara de Representantes y a sus aspiraciones de ser gobernador de California.

«Me sentí muy validada al saber que se dio cuenta de que todo había concluido para él», comentó a CBS Ally Sammarco, quien habló sobre su experiencia con CNN.

Se sintió «acorralado»

La mujer opinó que Swalwell se sintió «acorralado», después de que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EE. UU. anunciara una investigación:

«Creo que tomó la decisión de renunciar para salvar un poco su reputación».

Sammarco relató a CNN que recibió mensajes con fotos desnudas no pedidas de parte del congresista demócrata.

Esto ocurrió después de que inicialmente se comunicara con él por Twitter para hablar de política, tras coincidir en un evento.

Prevenir más daño

Señaló que Swalwell «pensaba que era intocable», y su razón para denunciarlo era prevenir que él pudiera dañar a más personas durante «otros 30 o 40 años».

Annika Albrecht, otra de las víctimas, indicó a CBS News que no se logrará justicia hasta que el excongresista enfrente “las repercusiones” por las mujeres a las que ha afectado.

El demócrata niega las acusaciones y duda de que hayan surgido cuando él era uno de los candidatos preferidos de su partido para ser gobernador de California.

Swalwell lideraba las encuestas para las primarias a gobernador de ese estado, que se celebrarán a principios de junio.