EE.UU. sin «respuestas puntuales» por muertes en ICE: Sheinbaum

Sheinbaum pide que se investiguen las 15 muertes que van en el año de connacionales en centros de ICE y moviliza cónsules

Regeneración, 14 de abril 2026– A pesar de las quejas del gobierno mexicano respecto a la muerte de 15 compatriotas en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Estados Unidos no ha dado “respuestas puntuales”» sobre cada situación, lamentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

#México | La presidenta Claudia Sheinbaum declara que dio la orden para que los cónsules en Estados Unidos visiten diario los centros de detención de ICE, debido al aumento de muertes de mexicanos en estos sitios. #ClaudiaSheinbaum #eeuu #ice pic.twitter.com/32sCGuckT6 — AguascalientesHoy (@agshoy1) April 14, 2026

Conversaciones telefónicas

Durante la conferencia matutina, la jefa de Gobierno mencionó las conversaciones telefónicas que ha mantenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sheinbaum admitió que en esas charlas no ha tocado el tema de los centros de detención migratoria ni las muertes de mexicanos en esas instalaciones.

«Hemos discutido sobre los mexicanos en el extranjero.

En lo que respecta a los centros de detención, no hemos hablado, pero sí hemos dejado claro que estamos en contra de las detenciones de ICE», dijo.

#NoticiasDeLaTarde | La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a cónsules de México para que raelicen visitas a los centros de deteción de ICE todos los días debido a las muertes de mexicanos que se han registrado.



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Petición

Afirmó que México ha pedido a las autoridades estadounidenses realizar las investigaciones pertinentes por estos incidentes.

«El gobierno de Estados Unidos debe llevar a cabo la investigación y, al mismo tiempo, si hay una denuncia, el ministerio público y el poder judicial también deben intervenir.

Para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron», comentó.

Desafortunadamente, ayer se reportó el fallecimiento de otro mexicano en un centro de detención migratoria de ICE.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que "no ha habido respuestas puntuales" sobre las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, por lo que su Gobierno ha intensificado acciones… pic.twitter.com/nrYmq9f3h9 — La Prensa Panamá (@prensacom) April 14, 2026

Cónsules

Sobre este tema, la presidenta del Ejecutivo federal indicó que ha ordenado a los cónsules de México en Estados Unidos hacer visitas diarias a estos lugares de encierro.

Mencionó que ICE confirmó la muerte de otro compatriota bajo su custodia, esta vez en el condado de Winnfield, Luisiana.

En respuesta a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió «una carta muy contundente» y un comunicado a Washington.

«Lo que se está realizando ahora es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos explorando otras instancias de Naciones Unidas para presentar una denuncia», afirmó.

Instrucciones

Indicó que ha dado instrucciones «a todos los cónsules en las localidades donde hay centros de detención administrados por el gobierno de Estados Unidos, de ICE.

Para que realicen visitas diarias a esos centros de detención. Anteriormente los visitaban semanalmente, les solicité que ahora lo hagan a diario.

Si no puede ser el cónsul personalmente, que al menos envíen a alguien desde el consulado».

Mencionó que si es necesario, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se pondrá en contacto con el Departamento de Estado estadounidense.

Objetivo

El objetivo es que se permita que los cónsules mexicanos estén todos los días en los centros de detención y puedan asistir a nuestros compatriotas.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que se brinda apoyo a las familias de los connacionales en sus denuncias debido a las muertes de sus seres queridos.