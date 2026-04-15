Playoffs de la NBA 2026: Equipos, play-in y fechas de la final

Los playoffs comienzan el sábado 18 de abril, donde se disputará que equipos logran abrirse paso a la anhelada final de la NBA

Regeneración, 14 de abril 2026– Los playoffs de la NBA de 2026 iniciarán el sábado 18 de abril y se prolongarán hasta mediados de junio. Sin duda, será un final apasionante hacia las Finales de la NBA, que darán comienzo el 3 de junio y se transmitirán por ABC en Estados Unidos y Disney+ en México y Argentina.

Play-in

El torneo play-in empezará el martes, donde los equipos clasificados del 7 al 10 competirán para decidir qué equipos se enfrentarán a los primeros cabezas de serie de cada conferencia.

Después de que termine el torneo play-in el viernes, los playoffs iniciarán con cuatro juegos el sábado.

Ocho equipos de cada conferencia participarán en la primera ronda y se enfrentarán en una serie al mejor de siete para avanzar.

Las cuatro fases de los playoffs se juegan al mejor de siete encuentros, y los equipos no cambian de orden después de cada fase.

Cuadro de los playoffs NBA 2026

Conferencia Este

Detroit Pistons vs. 8. Ganador del play-in (a definir) Boston Celtics vs. 7. Ganador del play-in (a definir) New York Knicks vs. 6. Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers vs. 5. Toronto Raptors

Torneo play-in Conferencia Este

Philadelphia 76ers vs. 8. Orlando Magic Charlotte Hornets vs. 10. Miami Heat

Conferencia Oeste

Oklahoma City Thunder vs. 8. Ganador del play-in (a definir) San Antonio Spurs vs. 7. Ganador del play-in (a definir) Denver Nuggets vs. 6. Minnesota Timberwolves Los Angeles Lakers vs. 5. Houston Rockets

Torneo play-in Conferencia Oeste

Phoenix Suns vs. 8. Portland Trail Blazers LA Clippers vs. 10. Golden State Warriors

Formato del torneo play-in

Juego 1: El séptimo posicionado de cada conferencia recibirá al octavo posicionado.

El ganador conseguirá la séptima plaza en los playoffs. Los perdedores tendrán otra chance en el Juego 3 de su conferencia.

Juego 2: El noveno posicionado de cada conferencia jugará contra el décimo posicionado.

El vencedor pasará al Juego 3. Los que pierden quedan eliminados y participarán en la lotería del Draft de la NBA.

Juego 3: Los que perdieron en los duelos del séptimo y el octavo puesto jugarán contra los ganadores de los encuentros entre el noveno y el décimo puesto.

Los ganadores obtendrán la octava posición de su conferencia en la postemporada. Los perdedores del Juego 3 entrarán en la lotería del Draft de la NBA.

Finales de la NBA

Las Finales de la NBA de 2026 iniciarán el miércoles 3 de junio, con cada partido comenzando a las 6:30 p. m. hora de CDMX / 8:30 p. m. ET / 21:30 ARG.

ABC y ESPN Deportes llevarán la transmisión de cada partido en Estados Unidos.

Juego 1: Miércoles 3 de junio

Juego 2: Viernes 5 de junio

Partido 3: Lunes 8 de junio

Partido 4: Miércoles 10 de junio

Juego 5 (si es necesario): Sábado 13 de junio

Juego 6 (si es necesario): Martes 16 de junio

Partido 7 (si es necesario): Viernes 19 de junio