«El corazón de Dios no está con los malvados»: Papa León XIV

Durante su estadía en Argelia, León XIV ha recorrido la antigua ciudad romana de Hipona, siguiendo las huellas de San Agustín
Regeneración, 14 de abril 2026– León XIV, el primer papa estadounidense en la historia, se ha convertido recientemente en una de las voces más críticas respecto a la estrategia bélica de la Casa Blanca y al conflicto armado entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Mensaje
Este martes, en el marco de su visita a Argelia, el líder de la Iglesia católica publicó en su cuenta oficial de X:
«El corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios», sino con los «pequeños y humildes».
Esta afirmación llegó tras las críticas de Donald Trump, quien comentó que «no le agradaba para nada» el nuevo papa por ser «demasiado liberal» y por estar «a favor del crimen».
«El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras», añadió el papa.
No le temo
En una conversación con los periodistas en su vuelo hacia el continente africano, el papa aseguró que «no teme» a Trump:
«No le temo, ni a su administración ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del evangelio, que es para lo que estoy aquí».
Donald Trump ha criticado en días recientes la postura del papa, tanto ante la prensa como en su red social Truth Social.
En donde lo calificaba de «débil ante el crimen, y terrible para la política exterior».
Trump como Jesús
El pasado domingo, el republicano compartió una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA) que lo mostraba como Jesucristo, sin ningún texto explicativo.
Una imagen que provocó críticas y comentarios por parte de figuras cristianas que normalmente apoyan al movimiento MAGA.
Finalmente la imagen fue eliminada por el presidente, aunque sin ofrecer disculpas, argumentando que representaba realmente al mandatario como un «médico».
Visita a África
La visita del papa León XIV a África se da en un momento de crecimiento del cristianismo en el continente.
De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, publicado en junio de 2025, el 62% de la población del África subsahariana profesa la fe cristiana.