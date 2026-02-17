Ejército sirio toma el control de la base de Al Shadadi

Segunda base militar que pasa al control de Siria tras la retirada de tropas de EE.UU que apoyaron el combate al Estado Islámico

Regeneración, 16 de febrero 2026– Este 14 de febrero, el Ministerio de Defensa de Siria comunicó que la base militar de Al Shadadi, en la provincia de Hasaka, está ahora bajo la jurisdicción del Ejército sirio tras el traspaso de Estados Unidos, que se retiró de una de sus últimas ubicaciones en la zona.

Retiro

Se trata de de un grupo de tropas en Siria para luchar contra el Estado Islámico junto con las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias.

Sin embargo, se inició un proceso de «reestructuración» durante el verano pasado y ahora un reciente acuerdo entre las FDS y el Gobierno sirio.

En este marco, el Ministerio de Defensa sirio informó que los hechos en la zona rural de Hasaka después de colaborar con el lado estadounidense, sin ofrecer más información.

Informe

Antes operación de transferencia tuvo lugar en la base de Al Tanf, ubicada cerca de las fronteras de Jordania e Irak. Igualmente tras la retirada de las tropas de la coalición internacional.

Un lugar estratégico situado en el triángulo fronterizo entre Siria, Irak y Jordania, en el desierto sirio.

Según la nota, las unidades aseguraron el área de la base e iniciaron su despliegue a lo largo de la frontera sirio-iraquí-jordana.

Esto como parte de medidas destinadas a mejorar la estabilidad y la seguridad en la región.