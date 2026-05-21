Nigeria: Detienen a Mexicanos tras Desmantelar Narcolaboratorio

La agencia antidrogas de Nigeria detuvo a tres mexicanos en un histórico operativo. Desmantelaron mega laboratorio de metanfetamina

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– Las autoridades de Nigeria lograron desmantelar una gigantesca infraestructura criminal en su territorio.

El operativo dejó un saldo de nueve personas arrestadas por las fuerzas de seguridad africanas.

Entre los sospechosos capturados se encuentran tres ciudadanos de nacionalidad mexicana.

Los implicados operaban un complejo clandestino dedicado a la producción masiva de drogas sintéticas.

Respecto a las dimensiones de este hallazgo, la corporación policiaca emitió reportes muy alarmantes de la intervención.

El complejo criminal superó cualquier registro previo de instalaciones ilícitas en aquella región.

La Agencia Nacional para el Control de Drogas reportó oficialmente que se trataba de un:

“laboratorio clandestino a escala industrial, el más grande alguna vez descubierto en Nigeria, escondido en un bosque remoto”.

La infraestructura se localizaba de forma estratégica en el estado de Ogun.

Incautación millonaria de sustancias químicas en zonas exclusivas

A raíz de este gran descubrimiento rural, los cuerpos de inteligencia extendieron de inmediato sus acciones tácticas.

Los agentes antidrogas ejecutaron cateos simultáneos en dos residencias lujosas de la capital económica de Lagos.

Las fuerzas policiales lograron asegurar valiosos precursores químicos utilizados para la elaboración de estimulantes.

El cargamento decomisado contenía importantes cantidades de cristal de metanfetamina puro.

Vinculado al valor monetario de lo incautado, las estimaciones financieras de las autoridades locales revelaron cifras verdaderamente históricas.

La mercancía ilegal retirada del mercado negro representaba un duro golpe financiero para la delincuencia organizada.

Las sustancias decomisadas en todo el país africano fueron plenamente valuadas en la estratosférica cantidad de 362 millones de dólares.

El decomiso debilita de forma directa el flujo económico de estas peligrosas mafias globales.

Alerta por la expansión global de cárteles internacionales

Por otra parte, este suceso encendió las alertas internacionales sobre nuevas alianzas entre organizaciones criminales de distintas regiones.

Las redes locales de distribución en África comenzaron a importar conocimientos especializados desde el continente americano.

El reclutamiento de técnicos extranjeros evidencia una peligrosa evolución en las operaciones de contrabando.

El personal latinoamericano aporta métodos sofisticados para optimizar la manufactura de las sustancias.

Para concluir, los altos mandos de la corporación antidrogas expresaron su profunda preocupación por las nuevas dinámicas operativas detectadas.

Las células delictivas buscan refugio en las áreas agrícolas de difícil acceso para pasar completamente desapercibidas.

El jefe de la Ndlea, Buba Marwa, advirtió firmemente en su comunicado:

“Somos completamente conscientes del cambio táctico de estos cárteles, incluida la preocupante tendencia de contratar a especialistas”.

El gobierno nigeriano mantendrá una vigilancia estricta en todas sus comunidades rurales.