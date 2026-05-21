UNAM Aplica Examen Simulador en Línea para Licenciatura

La UNAM inició el simulador del examen de admisión en línea para licenciatura. Participan 148 mil jóvenes del 18 al 22 de mayo

Regeneración, 20 de mayo de 2026.– La Universidad Nacional Autónoma de México comenzó la aplicación de su primer simulador virtual de admisión.

El ejercicio tiene como meta primordial identificar fallas técnicas y resolver dudas del alumnado.

Es la primera ocasión en que el proceso selectivo se realizará completamente bajo la modalidad remota.

Anteriormente, la institución ejecutaba la tradicional evaluación únicamente en sedes físicas de la capital.

A causa de esta masiva transición tecnológica, la máxima casa de estudios diseñó una calendarización muy estricta.

Un total de 148 mil jóvenes participarán activamente en este ensayo general de evaluación.

La plataforma digital universitaria recibirá diariamente a contingentes controlados de aproximadamente 37 mil aspirantes inscritos.

Los concursantes deberán responder de manera obligatoria un cuestionario detallado con un total de 120 reactivos académicos.

Resultados del monitoreo inicial y uso de tecnologías avanzadas

Como parte del balance de apertura, las autoridades universitarias emitieron reportes muy favorables sobre la conectividad.

Los administradores del sistema confirmaron que el arranque digital transcurrió sin anomalías críticas en los servidores.

Ivonne Ramírez Wence informó textualmente sobre las atenciones brindadas el día lunes: “El lunes se atendieron más de 500 aspirantes y de éstos, 450 con dudas sobre el proceso”.

El resto de consultas involucró configuraciones técnicas de audio y video.

Aunado a este despliegue de soporte técnico, el uso de herramientas modernas será vital para el proceso oficial.

Los equipos informáticos de los participantes requieren cámaras web y micrófonos funcionales en perfecto estado.

La vigilancia automatizada durante la prueba oficial se ejecutará mediante sistemas avanzados de Inteligencia Artificial.

Cualquier tipo de anomalía física o digital detectada provocará la cancelación definitiva del examen de admisión.

Advertencias oficiales y propósitos del ensayo general

Más allá del beneficio práctico de la prueba, las autoridades publicaron lineamientos sobre las responsabilidades del alumno.

El ejercicio digital no garantiza de ninguna forma el ingreso directo a la carrera solicitada.

El verdadero propósito es permitir que los jóvenes realicen los ajustes necesarios en sus computadoras y conectividad de internet.

La familiarización temprana con el entorno virtual evitará contratiempos severos el día de la evaluación real.

Para finalizar, el instructivo de la convocatoria oficial enfatiza la rigidez en la administración del tiempo disponible.

El cronómetro del sistema no detendrá su marcha bajo ninguna circunstancia ajena a la plataforma central misma.

Las pautas de la UNAM advierten de forma muy estricta sobre los problemas técnicos individuales:

“En caso de presentarse alguna anomalía durante la aplicación del examen en línea, no se repondrá el tiempo consumido”.

Los estudiantes deben asegurar previamente la calidad de su red eléctrica y de internet.