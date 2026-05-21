Roland Garros 2026: Protestarán atletas por los premios

Tenistas reducirán al mínimo sus actividades de promoción fuera de la pista, en respuesta al insatisfactorio aumento de los premios

Regeneración, 21 de mayo 2026– Se anunció que los jugadores llevarán a cabo una protesta en el evento principal del Abierto de Francia 2026, que empieza el 27 de mayo y termina el 7 de junio. La protesta es consecuencia del descontento de los jugadores por el incremento de los premios y el total de ingresos, que comúnmente es del 15%.

Carta

Los 20 mejores jugadores, tanto hombres como mujeres, ya han redactado una carta en contra del incremento del 9,5% en los premios para el segundo Grand Slam del año.

Como parte de esta protesta, los jugadores limitarán considerablemente sus actividades mediáticas fuera de la cancha.

Esto podría afectar negativamente a los ingresos que podrían obtener los organizadores.

Los atletas planean suspender las entrevistas con los medios después de un tiempo de 15 minutos.

Protesta

Esto es una protesta contra el porcentaje global de premios, que representa el 15% de los ingresos acumulados.

Esta táctica, basada en un estricto apego a las regulaciones, según informa The Guardian, prevendrá que los jugadores enfrenten multas.

Esto se debe a que habrían cumplido con su deber contractual brindando una corta entrevista a la cadena de televisión tras sus partidos.

Los jugadores piden una participación del 22% de los ingresos totales en concepto de premios.

Influencia

Adicionalmente, desean tener más influencia en la programación de los torneos y contar con mejores beneficios sociales y de jubilación.

Los mejores 20 jugadores, tanto masculinos como femeninos, escribieron una carta expresando sus inquietudes en cuanto se anunció la distribución de los premios.

El Abierto de Francia 2026 ha incrementado la bolsa de premios para la próxima edición a 72,37 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9,5 % en comparación con el año anterior.

Campeones

Los campeones de los torneos individuales masculino y femenino recibirán 3,28 millones de dólares cada uno, pero esta cifra no ha sido bien recibida por los jugadores.

El aumento en los premios del Abierto de Francia de 2026 es notablemente inferior al incremento del 20 por ciento en el Abierto de Estados Unidos en 2025.