EEUU niega visas a delegados palestinos en la ONU

En la Asamblea de la ONU, del 23 al 27 de septiembre, se espera que varios países reconozcan a Palestina. 40% de Cd. de Gaza tomada por Israel

Regeneración, 4 de septiembre 2025– Israel avanza sobre el enclave palestino y anuncia que ya tiene «el control» del 40% de la Ciudad de Gaza.

Mientras, Estados Unidos sigue con su apoyo a Netanyahu y denegó visas a los miembros palestinos para la próxima Asamblea General de la ONU.

Allí se prevé que varios países, entre los que destacan el Reino Unido y Francia, reconozcan la existencia de ese estado.

El Departamento de Estado justificó la decisión en un comunicado:

«Es en interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la ANP por incumplir sus compromisos y socavar las perspectivas de paz».

Y continuó: «Deben repudiar sistemáticamente el terrorismo, incluida la masacre del 7 de octubre, y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación…«

«…como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP».

Departamento de Estado

El Departamento de Estado anunció que “todas las visas de visitante para personas de Gaza” estaban suspendidas mientras se realizaba una revisión.

Las restricciones se dan cuando varios países se preparan para reconocer al Estado palestino y mientras continúa la guerra de Israel en Gaza.

🔴 Gaza está ardiendo hasta los cimientos sin ninguna cobertura mediática



El ejército de Israel ha convertido a Gaza en un infierno. "Solo podemos parar esto si la población civil presionamos más y obligamos a nuestros gobiernos e instituciones a tomar medidas contundentes… pic.twitter.com/RkY7z8seWa — ECSaharaui (@ECSaharaui__) September 4, 2025

El Departamento de Estado indicó que la medida garantiza «que dichas solicitudes hayan pasado por los protocolos necesarios de evaluación y verificación…«

«…para confirmar la identidad del solicitante y su elegibilidad para una visa conforme a la ley estadounidense”.

“La administración Trump está tomando medidas concretas en cumplimiento con la ley de EE.UU. y nuestra seguridad nacional…«

«…en relación con las restricciones y revocaciones de visas anunciadas para titulares de pasaportes del Gobierno Autónomo Palestino”, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

“Es una decisión de seguridad nacional, y el Departamento de Estado está evaluando y adjudicando las solicitudes de visa de pasaportes palestinos”.

Respuesta de la Autoridad Nacional Palestina

La oficina del presidente palestino Mahmud Abás expresó su «conmoción» por la decisión de Estados Unidos.

Alegó que contradice el derecho internacional, en particular considerando que Palestina es miembro observador de las Naciones Unidas.

«Todos los Estados Miembros y los observadores permanentes tienen derecho a representación».

Se quejó un portavoz de las Naciones Unidas que dijo que discutirá el tema con el Departamento de Estado.

La ONU sobre Gaza

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que «lo impensable» ha llegado a la ciudad de Gaza.

Mientras, Israel amplía sus ataques contra viviendas y campamentos de desplazados. El ejército israelí afirma controlar el 40% de la ciudad.

El director general del Ministerio de Salud dice que al menos el 30 por ciento de muertos en los ataques de Israel han sido niños.

Vivía en Gaza, tenía 5 años, la asesinaron en enero de 2024, el coche donde viajaba lo encontraron con 335 impactos de bala. Adoraba el mar, quería ser dentista…se llamaba Hind. Su historia ha conmocionado el Festival de Venecia.



pic.twitter.com/lZ6v8gCEmV — Carlos del Amor (@cdelamor_) September 4, 2025

Lo que equivale a 28 niños muertos cada día desde octubre de 2023.

Más de 64 mil palestinos han muerto en la guerra de casi dos años en la franja de Gaza, dijeron el jueves funcionarios de salud.

Mientras Hamás e Israel reiteraron sus demandas incompatibles para poner fin a los combates.