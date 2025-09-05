Crematorio Plenitud: Identifican sesenta y cinco cuerpos

La FGE informó que se han identificado 65 cuerpos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez; 53 ya fueron entregados a familias.

Regeneración, 4 de septiembre 2025– La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que hasta este 4 de septiembre se ha logrado la identificación de 65 personas del Crematorio Plenitud.

Mismo, como se sabe ubicado en la colonia Valle Dorado, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Se informó que, labores han estado a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, bajo la coordinación del fiscal Carlos Manuel Salas.

En conjunto con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, encabezada por Javier Sánchez Herrera.

Portal de la Fiscalía

La Fiscalía habilitó el portal en línea https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio para que los ciudadanos puedan consultar y colaborar en la identificación de víctimas.

53 cuerpos ya fueron entregados a familias; continúan 42 denuncias por fraude

Del total de 65 personas identificadas, 53 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Mientras, en otros 18 casos se mantienen hipótesis de identidad que aún requieren confirmación por parte de los especialistas.

La Unidad Especializada en la Investigación de Delitos ha recibido 42 denuncias por fraude contra quienes resulten responsables de las irregularidades en el crematorio.

Avanza identificación de cuerpos

Por su parte, se informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), ha acompañado a las familias.

Desde el 26 de junio, se les ha brindado apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento institucional.

La FGE Chihuahua reiteró que continuará con los análisis técnico-científicos para lograr la plena identificación de las víctimas y garantizar acceso a la justicia para los deudos.

Madre Plenitud

Por otra parte, como se sabe se ha señalad que de 2016 a 2021 Eugenia Galván fungió como titular de Comisión contra Riesgos Sanitarios en Chihuahua.

Esto es precisamente el periodo en que el crematorio Plenitud obtuvo permiso y fue objeto de denuncias.

La denuncia presentada desde julio pasado, esta es la historia:

Como se sabe en el Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez fueron localizados cientos de cuerpos amontonados y se presume los deudos recibieron cenizas de animales.

Además, la denuncia por parte de la diputada local Yesenia Reyes Argüelles.

Misma quien reveló que María Eugenia Galván, madre de la gobernadora Maru Campos Galván, se desempeñaba como presidenta de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

Según detalló Argüelles, el permiso a dicho crematorio fue otorgado en 2016, año en que Galván asumió la titularidad de Coespris, cargo que ocupó hasta 2021.

Asimismo, las denuncias contra dichas instalaciones, incluso hubo una clausura pero Coepris retiró los sellos.

Se ha revelado que el horno no funcionaba, no había electricidad para los cuartos refrigerados ni gas, y se acumulaban cuerpos desde 2020.

Versiones señalan que a las familias se les entregaba material como tierra, piedras o arena de gato en lugar de cenizas.

Al tiempo que la legisladora estatal cuestionó declaraciones del gobierno del Estado en el sentido de que todos los cuerpos cremados estaban identificados.

“Emitir declaraciones sin sustento técnico ni evidencia documental es no solo insensible, sino también incorrecto”, sentenció Argüelles en rueda de prensa.

Esta conexión, señaló la legisladora, genera serias sospechas de encubrimiento y negligencia institucional, dado que el caso ha despertado una profunda indignación social.

Y es que decenas de familias juarences, ahora dudan de la autenticidad de las cenizas recibidas y temen que sus seres queridos no hayan sido tratados con dignidad.

Cenizas de animales

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en declaraciones recientes que se investiga la entrega de cenizas de animales en lugar de restos humanos.

Este hecho, dijo, representa una violación grave a la dignidad y derechos de las víctimas y podría configurar delitos como ocultamiento de cadáveres o falsedad en declaraciones oficiales.

Investigación

La diputada Argüelles exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva e independiente.

Misma que alcance también a exfuncionarios de salud que pudieron incurrir en omisiones o encubrimiento.

También solicitó que la Coespris asuma su responsabilidad inmediata, transparente el proceso y ofrezca una respuesta clara y contundente a las familias afectadas.

“Este caso no solo es una tragedia humanitaria, sino un golpe a la confianza pública en las instituciones de salud y seguridad. La ciudadanía merece justicia y verdad”, subrayó Argüelles.

Datos

Como se sabe en el Crematorio Plenitud algunos de estos cuerpos llevaban años sin ser procesados. Inicialmente se habló de 60 cuerpos, pero la cifra aumentó considerablemente.

Asimismo, se detectó que el establecimiento no contaba con la refrigeración adecuada para la conservación de los cadáveres.

Sin embargo, la Ley General de Salud exige sistemas de refrigeración a menos de 0°C si los cadáveres se conservan por más de 48 horas.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua está investigando el caso por delitos como inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.

La Fiscalía de Chihuahua también investigará a funcionarios por posibles irregularidades en la supervisión del crematorio.

Esto, dado que el lugar había sido clausurado en 2020 por denuncias similares (fuertes olores) pero los sellos fueron retirados y siguió operando.

En tanto que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) ha iniciado una queja de oficio para investigar presuntas violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo por omisiones de COESPRIS en la supervisión.

Madre de gobernadora

Así las cosas el señalamiento a la madre de la gobernadora Campos, es porque entre las funciones de COESPRIS en Chihuahua y la Normativa federal se incluye:

Que fue la titular del organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud estatal, encargado de la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario en la entidad.

Asimismo, responsable de expedir permisos sanitarios para la construcción y operación de establecimientos como crematorios.

Realizar inspecciones periódicas, además, para verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria, incluyendo condiciones de almacenamiento, equipos, manejo de residuos y procesos.

Aplicar sanciones administrativas como clausuras temporales o definitivas, multas, en caso de detectar irregularidades o incumplimientos a la Ley General de Salud y sus reglamentos.

Evaluar riesgos a la salud y establecer acciones para prevenirlos y reducirlos.

Crematorio

Asimismo, entre las responsabilidades que involucran a María Eugenia Galván, está el otorgamiento del permiso sanitario de construcción y operación.

E incluidos, el reglamento interno del establecimiento, guía mecánica y estudio de emisión de contaminantes del equipo de cremación.

Dicho COEPRIS, encabezado por Galván tenía como responsabilidad evaluar los sistemas de refrigeración adecuados para la conservación de cadáveres.

Así como el correcto embalsamamiento o inmersión en soluciones conservadoras. Desde luego el procesamiento digno de los cuerpos así como su entrega a familiares.