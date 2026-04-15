ICE sacó a ciudadano de su casa, podría ser cargo de secuestro

Thao fue sacado en temperaturas bajo cero con shorts y crocs por ICE, y raptado durante más de una hora; fiscal busca justicia

Regeneración, 14 de abril 2026– Funcionarios del condado de Ramsey, Minnesota, comunicaron el lunes el inicio de una investigación penal respecto al arresto de ChongLy Thao, un ciudadano estadounidense que fue captado en una imagen viral mientras los agentes de inmigración lo llevaban fuera de su hogar.

ICE arrest of US citizen ChongLy ‘Scott’ Thao is being probed as a kidnapping. Agents reportedly smashed the door and dragged him out at gunpoint. Officials: "Potential case of kidnapping, burglary and false imprisonment." pic.twitter.com/mKrMzBD9AG — World Vibe (@world_vibe_en) April 14, 2026

Detención ilegal

Sucedió en un clima extremadamente frío, vestido únicamente con Crocs, pantalones cortos y una manta de cuadros.

El suceso, que aconteció el 18 de enero, sorprendió a los habitantes de la zona de las Twin Cities.

“Esto implica una acusación de secuestro, detención ilegal y privación ilegítima de libertad”, manifestó el fiscal del condado de Ramsey, John Choi, durante una conferencia de prensa.

“Consideramos que no había una justificación legal válida para que los agentes federales accedieran a esa residencia; no estaba respaldada por causa probable”, expresó Choi.

Representante de ICE

Un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó en un comunicado a CNN que “ICE no ‘secuestra’ a las personas”.

“Esto es solo una estrategia política para atacar a los oficiales de ICE.

Que se enfrentan a un incremento del 1.300 % en las agresiones contra ellos mientras arrestan a los delincuentes más peligrosos”, decía el comunicado.

El fiscal del condado mencionó que Thao fue forzado a salir de su vivienda en St. Paul y llevado al exterior en temperaturas negativas mientras llevaba ropa inapropiada.

Interrogado

Se le interrogó en el vehículo, alejado de su domicilio, durante más de una hora, según dijo Choi.

Los agentes finalmente se percataron de que Thao era un ciudadano estadounidense sin antecedentes criminales.

Luego, lo regresaron a su hogar después de un par de horas, según indicó Thao en una entrevista con The Associated Press en enero.

El DHS había manifestado que los agentes de ICE buscaban a dos delincuentes sexuales condenados y que estaban cumpliendo una orden.

Sin evidencia

Sin embargo, Thao le comentó a AP que nunca había visto a los dos hombres antes y que no residían con él.

Los funcionarios del condado de Ramsey informaron el lunes que “no hay evidencia” de que los agentes contaran con una orden para entrar o arrestar.

“Creemos que tenemos muchos de los hechos, pero aún necesitamos más pruebas”, indicó Choi, pidiendo al Gobierno federal que comparta la información que su oficina ha solicitado.

La familia de Thao declaró en un comunicado a CNN el lunes que están al tanto de la investigación sobre su arresto “ilegal”.

“Estamos colaborando con las autoridades y confiamos en el sistema judicial para buscar justicia para ChongLy Scott Thao y nuestra familia”, afirmaba el comunicado.

Host: We have new reporting about the ICE arrest of an American citizen in Minnesota. Officials now say this is being investigated as a possible kidnapping. ChongLy Scott Thao, an elderly U.S. citizen, was taken out of his home by immigration agents wearing little more than… pic.twitter.com/8zSZcZqeX4 — FactPost (@factpostnews) April 13, 2026

No han sido identificados

El sheriff del condado de Ramsey, Bob Fletcher, mencionó que los investigadores no han logrado identificar a los agentes federales que intervinieron en el arresto de Thao.

Cuando intentaron rastrear los vehículos federales en el lugar, Fletcher reportó que descubrieron que las placas estaban asignadas a otros vehículos.

Los representantes del condado de Ramsey no son las primeras autoridades municipales en comenzar pesquisas acerca de las actividades de los agentes federales de migración.

El mes anterior, los líderes del condado vecino de Hennepin anunciaron que están indagando sobre más de una docena de casos que implican a agentes federales de inmigración.