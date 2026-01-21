El Foro Económico Mundial de Davos se alista para Trump

Groenlandia y los aranceles de Trump por apoyarla, así como la política bélica de los Estados Unidos, entre los temas principales

Regeneración, 20 de enero 2026– La ciudad de Davos se alista para la llegada de Donald Trump. Luego de criticar a Venezuela y reafirmar sus metas respecto a Groenlandia, se anticipa que Trump intensificará la presión en el encuentro anual del Foro Económico Mundial.

Davos

Davos, en Suiza, volverá a acoger a las figuras más influyentes del ámbito político, económico y cultural en la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM).

Este evento tiene lugar en un periodo en el que Trump intenta desmantelar el sistema internacional:

En primer lugar, al alterar las normas comerciales vigentes y retirando considerablemente a su nación de organizaciones globales.

Y en segundo lugar, secuestrando al presidente venezolano, amenazando de anexionar Groenlandia y otras acciones militares en varios países.

Espíritu del diálogo

Se prevé que la oposición de Trump a las reglas internacionales y a la estabilidad mundial sea uno de los temas claves de la cumbre que tendrá por lema «El espíritu del diálogo».

«El diálogo no es algo opcional en tiempos inciertos, es una necesidad apremiante», expresó Borge Brende, presidente y CEO del Foro Económico Mundial.

«En un momento crítico para la cooperación internacional, marcado por una profunda transformación geoeconómica y tecnológica…

…la reunión anual de este año será una de las más trascendentales», afirmó.

Trump

Donald Trump estará acompañado por más de 60 líderes de países y gobiernos.

Además, liderará la mayor representación estadounidense en Davos, que incluye a cinco secretarios de gabinete y otros altos funcionarios.

La delegación abarca al secretario de Estado Marco Rubio, al enviado especial Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner.

Esto allana el camino para debates importantes sobre Ucrania, Venezuela, Gaza e Irán.

Líderes

Los líderes y funcionarios europeos probablemente aprovecharán sus encuentros con el presidente estadounidense para abordar el tema de Groenlandia.

Con la esperanza de que se retracte de su amenaza de aranceles contra ocho aliados de la OTAN que no apoyaron su intento de tomar control de la isla ártica.

El crecimiento global estimado del 3,1 por ciento para 2026 aún no es optimista.

Particularmente en una época en la que la deuda global ha alcanzado cifras no vistas desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación de la deuda en varios países africanos es especialmente alarmante.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial será otro de los temas clave de este año.

Figuras destacadas en tecnología, como Satya Nadella de Microsoft, Jensen Huang de Nvidia y Demis Hassabis, director de IA de Google, estarán presentes en el evento.

La IA ya demuestra un gran potencial en áreas como la medicina y la educación, recibiendo inversiones que suman billones de dólares en los últimos años.

Preocupaciones

Sin embargo, muchas empresas enfrentan dificultades para hallar aplicaciones reales que les proporcionen beneficios.

Además, hay inquietudes sobre el efecto de la tecnología en el empleo, ya que se teme que muchos de estos puestos se vuelvan obsoletos en los próximos años.

Dario Amodei, el CEO de Anthropic, sostiene que la inteligencia artificial podría acabar con el 50% de los trabajos administrativos en un plazo de uno a cinco años.