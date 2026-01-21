Viene ya Credencial del Servicio Universal de Salud

El Gobierno de México anuncia la credencialización del Servicio Universal de Salud a partir de marzo. Obtén acceso gratuito a IMSS e ISSSTE

Regeneración, 20 de enero de 2026.– El Gobierno de México iniciará en marzo la etapa de credencialización para el Servicio Universal de Salud en el país.

Esta identificación garantiza el acceso al derecho a la salud en todas las instituciones públicas federales de atención médica.

El subsecretario Eduardo Clark señaló que la credencial brindará la garantía del derecho a la salud a toda la población. El documento tendrá una versión impresa para la cartera y una versión digital disponible mediante una aplicación móvil gratuita. La versión digital comenzará a operar en abril y permitirá actualizaciones de datos de los beneficiarios en tiempo real.

¡Muy pronto podrás tener tu credencial del Servicio Universal de Salud! 🩺🏥



El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentó la credencial que podrán tener todas y todos los mexicanos para garantizar el acceso al… pic.twitter.com/6Drnxv03OI — SALUD México (@SSalud_mx) January 20, 2026

Derecho a la Salud

Este sistema integra al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, Fuerzas Armadas y los diversos Institutos Nacionales de Salud. Acceso gratuito está garantizado para todos los mexicanos a través del artículo cuarto de nuestra Constitución Política federal.

La credencial mostrará el nombre, CURP, tipo de sangre e información sobre la disposición para la donación de órganos. Incluye códigos QR para validar la derechohabiencia y localizar rápidamente la unidad médica más cercana al domicilio actual.

Clark subrayó que el documento busca ponerle cara a ese derecho gratuito de acceso a cualquier institución pública federal. El sistema permitirá vincular a cada ciudadano con un Expediente Médico Electrónico único para mejorar su atención clínica.

La información migrará con el paciente si cambia de empleo o de residencia dentro del territorio nacional mexicano. El objetivo es que los médicos revisen el historial de citas, estudios y recetas sin importar la afiliación previa.

Intercambio de información evitará repetir estudios innecesarios y agilizará la toma de decisiones médicas en las consultas diarias. La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel informó que el registro nacional comenzará el próximo dos de marzo en catorce estados iniciales.

¿Cómo registrarse?

El proceso se realizará en Módulos de Bienestar mediante un calendario organizado por la primera letra del apellido. Se atenderá a toda la población, incluyendo a menores de edad, jóvenes, adultos y personas adultas mayores del país.

Catorce mil servidores de la nación participarán en las tareas de registro y captura de datos en las estaciones. Los interesados deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente y legible.

El sistema notificará a los usuarios mediante un mensaje de contacto el momento exacto para recoger su credencial física. La entrega del plástico se realizará aproximadamente seis semanas después de haber completado el registro exitoso en el módulo.

Este esfuerzo conjunto representa el piso para generar un Sistema Universal de Salud moderno, eficiente y totalmente equitativo.