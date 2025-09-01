El gran Neil Young tunde a Trump con canción ‘Big Crime’

«Hay un crimen a gran escala en la Casa Blanca, en Washington D. C.», canta Neil Young, ícono del rock de 79 años en el estribillo. ¡Tómala»

Regeneración, 1 de septiembre 2025– El legendario rockero canadiense Neil Young estrenó una nueva canción esta semana, titulada Big Crime , que a al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Young tocó la nueva canción criticando a la administración Trump en su show en Chicago con su banda The Chrome Hearts el miércoles, y luego publicó la letra de la canción en su sitio web Neil Young Archives .

Crimen a gran escala

«Hay un crimen a gran escala en la Casa Blanca, en Washington D. C.», canta el ícono del rock de 79 años en el estribillo.

Otras letras dirigidas a Trump, pero sin mencionar al presidente por su nombre, incluyen: «No necesitamos reglas fascistas, no queremos escuelas fascistas, no queremos soldados caminando por las calles».

“Tenemos que sacar a los fascistas, tenemos que limpiar la Casa Blanca, no queremos soldados en nuestras calles”, canta Young.

También toma el eslogan característico de Trump, “Make America Great Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande), y lo repite a lo largo de la canción: “No más grande otra vez”.

Big Crime

New banger from Neil Young – “Big Crime”

Neil Young is right! Raise your voice and rise up: the Trump Fascist Regime must go now!

Nov 5. DC.

The Fall of the Trump Fascist Regime

We flood the streets + don’t stop till Trump is removed. #FallOfTheTrumpRegime #FloodDCNov5 pic.twitter.com/KWmaSwgYYn — Refuse Fascism (@RefuseFascism) August 29, 2025

La nueva canción de Young hace referencia al envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional y agentes federales de la ley por parte de Trump a Washington para combatir la violencia que, según él, asfixió a la ciudad.

La semana pasada, Trump declaró que solicita 2.000 millones de dólares del Congreso para embellecer Washington como parte de su ofensiva contra la ciudad.

Este avance en el esfuerzo de Trump por anular la autoridad policial de los gobiernos estatales y locales ocurre en un momento en que está considerando expandir los despliegues a otras ciudades lideradas por demócratas, incluidas Baltimore , Chicago y Nueva York .

Declaraciones

En una publicación en su sitio web , Young le dijo a Trump que debería centrarse en » salvar a Estados Unidos del desastre que creó » en lugar de discutir con celebridades que lo han criticado, como su reciente disputa con Springsteen .

«¿De qué te preocupas, amigo?», escribió Young en la publicación. «Bruce y miles de músicos creen que estás arruinando Estados Unidos. Te preocupas por eso en lugar de por los niños moribundos de Gaza. Ese es tu problema».

No te tengo miedo. Nosotros tampoco. Cerraste la FEMA cuando más la necesitábamos. Ese es tu problema, Trump. DEJA DE PENSAR EN LO QUE DICEN LOS ROCKEROS.

Bruce y Taylor Swift

Young añadió que Taylor Swift «tiene razón» y «Bruce también». (Swift fue el tema de una de las publicaciones de Trump en Truth Social en mayo.

Escribió: «¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ya no está ‘de moda’?»).

“Sabes cómo me siento. Estás más preocupado por ti mismo que por Estados Unidos”, añadió Young. “¡Despierta, Trump! ¿Recuerdas qué es la Casa Blanca?”

“Se están olvidando de su verdadero trabajo. Trabajan para nosotros. ¡Despierten, republicanos! Este tipo está fuera de control. Necesitamos un presidente de verdad”, concluyó Young.

Disputa

Letra de «Big Crime», Crimen a Gran Escala por Neil Young

No más grande otra vez,

no más grande otra vez,

hay crimen a gran escala en DC, en la Casa Blanca.

No necesitamos reglas fascistas,

no queremos escuelas fascistas,

no queremos soldados caminado por nuestras calles.

Hay crimen a gran escala en DC, en la casa Blanca.

Tenemos que tomar el sur fascista,

Tenemos que limpiar la Casa Blanca,

Hay crimen a gran escala en DC, en la Casa Blanca.

No más grande otra vez,

no más grande otra vez,

hay crimen a gran escala en DC, en la Casa Blanca.

No más dinero a los fascistas,

los millonarios fascistas,

es tiempo de bloquear el sistema.

No más grande otra vez,

no más grande otra vez,

es tiempo de bloquear el sistema.

Hay crimen a gran escala en DC, en la Casa Blanca.

No más grande otra vez,

no más grande otra vez,

hay crimen a gran escala en DC, en la Casa Blanca.

Fuerza

La publicación de Young se produjo después de que Trump intensificara su disputa con Springsteen, pidiendo una «investigación importante» sobre la leyenda del rock después de que Springsteen calificara a la administración Trump de «corrupta, incompetente y traidora» durante un concierto en Inglaterra.

Neil Young escribe una carta abierta a Trump después de que el presidente estadounidense siguiera usando su música.

A principios de abril, el cantante de Harvest Moon expresó su preocupación de que no se le permitiera volver a ingresar a Estados Unidos después de su gira europea debido a sus críticas a Trump.

Young habló sobre sus temores en una publicación en su sitio web Neil Young Archives.

Europa

“Cuando voy a tocar música a Europa, si hablo de Donald J. Trump, puedo ser uno de los que regresan a Estados Unidos y son excluidos o encarcelados para dormir en un piso de cemento con una manta de aluminio”, escribió el ícono del folk-rock.

“Si regreso de Europa y me prohíben el acceso, no puedo tocar en mi gira por Estados Unidos, todos los que compraron entradas no podrán asistir a un concierto mío”, añadió.

“Así es, amigos, si dicen algo malo sobre Trump o su administración, podrían prohibirles volver a entrar a Estados Unidos. Si son canadienses.

Si tienen doble nacionalidad como yo ¿Quién sabe? Lo descubriremos todos juntos”.

Sentimientos

Como Young ha hecho muchas veces en el pasado, no se guardó nada sobre sus sentimientos hacia Trump en su publicación, escribiendo:

«Si el hecho de que creo que Donald Trump es el peor presidente en la historia de nuestro gran país me impidió regresar, ¿Qué dice eso de la libertad?

Amo a Estados Unidos, a su gente, a su música y a su cultura… ¿Recuerdan la libertad de expresión?».