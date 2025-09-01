«Vamos bien y vamos a ir mejor»: Sheinbaum

Crónica 1er informe de Sheinbaum en traje sastre negro contemporáneo con blusa negra bordada en blanco con motivos indígenas. ¡Feliz!

Regeneración, 1 de septiembre 2025– La primera presidenta en la historia de México rindió su primer informe de gobierno en Palacio Nacional, cerrando con la frase «Vamos bien y vamos a ir mejor»

En el atrio del Palacio Nacional se acomodaron los distintos invitados: gobernadores, diputadas, figuras del gobierno y la política nacional.

El primer informe de gobierno de la primera presidenta en la historia de México estaba a punto de comenzar.

El evento

La mandataria salió al podio, vestida en un traje sastre negro con un corte contemporáneo, llevando debajo una blusa negra bordada en blanco con motivos indígenas.

Se dio paso en la ceremonia al Himno Nacional Mexicano ejecutado por músicos del ejercito.

«No llegué sola, llegué con todas las mujeres mexicanas», es fruto de una voluntad colectiva de décadas que lucho por la igualdad, afirmó Sheinbaum al presentarse al auditorio.

Pobreza

Continuó dando lectura de las cifras sobre la desigualdad y el combate a la pobreza.

Incluyó tanto lo conseguido en este año de su administración, como en la administración anterior, en la que señaló que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza.

Afirmó que «la concentración de la riqueza solo genera desigualdad y de ja a millones en la pobreza»

«El progreso sin justicia no es sostenible»

Sheinbaum anunció que están «consolidando un nuevo modelo económico que impulsa la prosperidad compartida, con salarios justos y programas de bienestar».

Aclaró: «En México no se reprime… no existe la censura… y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país…

…por ello, que se oiga bien…la cuarta trasformación no solo continúa sino que se profundiza, se arraiga con el pueblo…la transformación avanza».

19 reformas constitucionales

La presidenta señaló 19 reformas constitucionales que resaltan el accionar de su actual administración:

1- Reforma al poder judicial, 2- Incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa 3- Reforma al artículo segundo para reconocer a los pueblos indígenas y afro mexicanos como sujetos de derecho público.

4- Reformas a los artículos 25, 27 y 28, para revertir las reformas de 2013 y recuperar Pemex y CFE. 5- Reforma al artículo 28 para permitir servicios de internet público de manera directa.

6- Reformas a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres. 7- Modificación al articulo 28 para garantizar los trenes también operados por empresas públicas.

8- Reformas a los artículos 4 y 27 para garantizar los programas de bienestar como derechos constitucionales. 9- Reforma al artículo 23 para garantizar el derecho a la vivienda a todas las personas trabajadoras.

10- Reformas a los artículos 3, 4 y 73 para garantizar la protección animal. 11- Reformas para desaparecer los organismos autónomos.

12- Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación para la seguridad pública. 13- Incorporación de la extorsión como delito grave en el artículo 19 constitucional.

14- Prohibición de vapeadores. 15- Protección de los maíces nativos y prohibición de la siembra del maíz transgénico.

16- Modificación de los artículos 19 y 40 en cuestión de soberanía nacional. 17- Reformas para evitar nepotismo.

18- Reducción de trámites para evitar corrupción. 19- Reformas a la industria energética: Pemex y CFE.

Aranceles

Sheinbaum abordó después la política arancelaria estadounidense y el marco internacional.

«Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar mejores condiciones.

En dos días recibiremos al Secretario del Departamento de Estados Unidos para acordar un marco en materias de seguridad»

Mencionó que el programa «México te abraza» que ha beneficiado a 8mil migrantes.

Inversiones

Claudia continuó dando un panorama general sobre el aumento de las inversiones en el país, y los acuerdos comerciales que han sido alcanzados en su gestión.

Asimismo, abordó el aumento al salario mínimo, las nuevas políticas industriales y agropecuarias y la facilidad de trámites con el #079y LlaveMx.

Educación e investigación

Acto seguido, la mandataria abordó el tema de la investigación y los apoyos para movilidad estudiantil, tanto dentro como fuera del país.

Continuó enlistando cifras sobre educación básica, y señalo que hoy en día todo estudiante tiene derecho a una beca a través del programa Mi derecho, Mi lugar.

Salud

En cuanto al sistema sanitario, Sheinbaum enlisto los hospitales y clínicas que han sido inaugurados o mejorados en el país, así somo los laboratorios que han sido abiertos por IMSS Bienestar.

Vivienda

Afirmó que la vivienda «es un derecho del pueblo de México», mientras anunciaba la construcción de 249 mil viviendas asignadas a personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Mujeres

En cuanto a género, Sheinbaum dijo: «como primera mujer Presidenta, nuestro objetivo es promover la igualdad y desarrollo con justicia de las mujeres de México…«

«…Para ello creamos la Secretaría de las Mujeres…y podemos ser lo que queramos ser»

Entro en operación la línea 079*1 de apoyo a mujeres se creó para protección con centros libres en cada municipio del país.

«Increíblemente, hasta 2025 no se celebraba un día relacionado con alguna heroína de México, y creamos el Museo Mujeres en la Historia en Palacio Nacional.

Guarderías

«Avanzamos con la instalación de mil centros de atención infantil» señaló la mandataria.

Inversión

Asimismo, dijo que «La inversión pública es motor de bienestar y crecimiento con justicia…no sustituye, sino que complementa a la inversión privada».

Abordó las conclusiones de las construcciones del Tren Maya y proyectos aledaños, el puente de Tijuana y continuó enlistando distintos proyectos carreteros.

Añadió: «Sí, la 4T recupera los trenes» Allí explicó los distintos tramos que se están construyendo en el país en cuanto a vías ferroviarias.

«La inversión de trenes para 2025 asciende a 180 mil millones de pesos».

Agua

Pasó a tocar el tema del agua, «el acuerdo nos ha permitido recuperar 4 mil millones de metros cúbicos de agua lo cual equivale a cuatro veces el suministro anual de la CDMX.

Sheinbaum enlistó los proyectos de limpieza en presas y reparación de suministros acuíferos

Energía

Continuó aportando cifras de Pemex y CFE, y la intención de la 4T de reforzar el sector energético.

«Pemex produce un millón doscientos mil barriles de hidrocarburos al año, casi tres veces más de los que se producía en 2018…la petroquímica de Pemex está de vuelta»

Anunció 16 proyectos para CFE por un monto de 16 mil millones de pesos: «En los gobiernos de la Cuarta Transformación, cuando no hay corrupción, alcana para más»

Estrategia de seguridad

«Contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, y coordinación entre todos los órganos de gobierno»

Sheinbaum continuó, dando cifras de violencia en el país, entre las que destaca que: «el feminicidio se ha reducido en un 34 %»

La presidenta terminó agradeciendo a su gabinete y enlistándoles.