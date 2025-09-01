Tras revuelta revocan privilegios a diputados en Indonesia

Semana de incontenibles protestas en Indonesia con quema de edificios públicos, ataques a casas de funcionarios. Al menos 4 muertos

Regeneración, 1 de septiembre 2025-El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció este domingo la revocación de varios privilegios de los diputados, una concesión a los manifestantes.

Desde hace casi una semana protestan contra el Gobierno entre ataques a edificios públicos y de políticos y la muerte de al menos cuatro personas.

«Los dirigentes de la Cámara de Representantes han acordado revocar varias políticas», afirmó Subianto durante una rueda de prensa.

🚨⚡️Indonesios queman el ayuntamiento de Macasar en las protestas antigubernamentales a nivel nacional. El motivo de estas movilizaciones es que los 580 legisladores de Indonesia cobran $3.000 adicionales a sus sueldos, lo cual es 10 veces más que el salario mínimo pic.twitter.com/WKiMYmQenj — El Ojo (@ElOjoEn) September 1, 2025

«Entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero».

Suspensión de visita a China

Subianto, canceló su visita oficial a China debido a la ola de protestas contra los aumentos salariales de los diputados en el país asiático.

Esto debido a que los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y viviendas de políticos.

«El presidente quiere observar la situación directamente, para liderar y buscar la mejor solución a los disturbios.

Por lo tanto, el presidente Prabowo Subianto se disculpó humildemente ante el Gobierno chino por no poder aceptar su invitación»

Tenía previsto atender al desfile del 3 de septiembre en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Asisitiría junto a los líderes de Rusia y de Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-un, entre otros invitados.

Protestas en Indonesia

Indonesia se ha visto sumida en una creciente ola de manifestaciones que comenzaron el pasado lunes.

Se conoció que los 580 miembros de la Cámara de Representantes pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales.

Millones de personas reciben el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

La crisis empeora

Las protestas se intensificaron tras el atropello policial de un joven conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»- el pasado jueves.

En la noche del viernes, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental.

El mismo se desató por manifestantes en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia.

Según la agencia estatal Antara, los ataques a parlamentos regionales continuaron ayer en las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental.

