El intríngulis entre Trump y Putin en Anchorage, el análisis

El contenido de la reunión entre Trump y Putin en Alaska son secretos. Sin embargo, los indicios públicos ponen en entredicho a Europa

Regeneración, 22 de agosto de 2025. Mate Amargo publicó el artículo «La cumbre de Alaska y los días después» de Carlo Fazio, periodista uruguayo, radicado en México.

Como se sabe, el contenido de las pláticas aún se desconocen, pero el experto, hila los detalles que permiten entrever lo que sigue en los telones de la guerra Rusia-Ucrania.

Extraordinario análisis del cual presentamos un extracto y al final, la liga para su consulta.

Trump

«En poco más de 72 horas, entre los días 15 y 18 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la base militar de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska…»

«…, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y recibió en la Casa Blanca a Volodímir Zelensky y una falange de siete dignatarios europeos…»

«…: el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el finlandés, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni…»

«…; el canciller alemán, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte».

«El lunes 19, la Casa Blanca confirmó los preparativos para una eventual reunión entre Putin y Zelenski, en un lugar a determinar».

Secreto

El núcleo de la información permanece secreto, pero es posible aventurar algunas conclusiones preliminares.

En primer lugar, que en un contexto geopolítico complejo y polarizado se podría estar gestando: el de un tripolarismo EU, China y Rusia.

«Putin fue reconocido por su homólogo estadunidense como un protagonista clave en el escenario internacional…»

«…, y Rusia, de facto, fue considerada una potencia par, con una gran capacidad nuclear».

«A nivel simbólico, y a tres años y medio del inicio de la Operación Militar Especial rusa, la rehabilitación diplomática de Putin…»

«…, facilitada por Donald Trump, envía el mensaje de que el nuevo orden multipolar en curso no puede reconfigurarse sin Rusia».

Conflicto

Trump señaló que Zelensky puede poner fin al conflicto con Rusia “casi de inmediato si así lo desea” o bien “continuar luchando”.

Y el lunes 18, antes de la llegada del presidente nominal de Ucrania y sus patrocinadores guerreristas europeos a Washington, escribió en su plataforma Truth Social:

“Recuerdan cómo empezó todo. No se puede devolver Crimea, que Obama cedió (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y nada de que Ucrania se una a la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!”

«A la vez, Trump se benefició de que sea Rusia quien obliga a Europa y a Zelensky a la paz por la fuerza, lo que lo mantiene en posición de árbitro, mientras aumenta la dependencia de Europa hacia él».

«Trump y Putin obtuvieron sus objetivos en Alaska y mantienen sus estrategias; ambos ganaron, conservaron autonomía e iniciativa y salieron fortalecidos».

«A la vez, Moscú y Washington evitaron un enfrentamiento frontal que habría beneficiado al Partido Demócrata y a Europa, y lograron ganarse un respiro estratégico».

Globalistas

Sin embargo, el Fazio señala que para algunos la cumbre fue un desastre.

«No obstante, para el Estado profundo (deep state), los globalistas y sus sicarios mediáticos, la cumbre fue un desastre».

«No lograron detener la inexorable ofensiva militar rusa en el frente de guerra, ni imponer a Putin una congelación prematura en la línea de contacto, lo que le habría generado una crisis política interna».

«Tampoco pudieron convertir a Trump en un ejecutor de los úkases de la OTAN y la UE, atrapándolo en un callejón sin salida».

«Y esto, como señaló la exdiputada de la Duma estatal rusa, Elena Panina, es otro de los resultados ocultos de la cumbre».

«Por eso la revista británica The Economist consideró el encuentro como una “pesadilla geopolítica”.

En tanto, CNN aseveró que Trump hizo concesiones “serviles” a Putin, quien hasta ahora había sido considerado un “paria” por Joe Biden y los demócratas, sectores políticos republicanos y en varias capitales europeas».

«A nivel simbólico, cobró relieve el trato de Trump a ambas delegaciones».

«Después que los dos aviones presidenciales se detuvieron casi nariz con nariz en la base aérea de Elmendorf-Richardson, y ambos mandatarios sincronizaron sus descensos…»

«…, Putin fue recibido por él sobre una alfombra roja flanqueda por soldados en uniforme de gala«.

Escudero

«Del encuentro de Trump con Zelensky y sus escuderos de la OTAN y la UE, sólo están las imágenes e intervenciones públicas en la Casa Blanca».

«Pero sin duda, las conversaciones privadas, como apuntó en su análisis Stephen Coliinson, de CNN, debieron ser “surrealistas”».

Al recoger la opinión de diplomáticos y funcionarios europeos consultados, Kevin Liptak, también de CNN, escribió que la decisión de último minuto de viajar a Washington, reflejaba:

“…la urgencia que muchos líderes sienten de alinearse con Trump para poner fin a la guerra, pero también su preocupación de no quedar al margen”».

«En rigor, Trump carece de medios para negociar con Putin, más allá de unos pocos acuerdos económicos y comerciales».

«No puede presionar militarmente porque le resulta absolutamente imposible. Estados Unidos está de retirada de gran parte de sus viejas zonas de influencia, especialmente en el territorio europeo».

«La pelota se inclina hacia Europa, que, como en el caso de la OTAN y la UE, se enfrenta a un serio dilema: apoyar a Ucrania financiera o militarmente».

«Pero no ambas cosas a la vez. De lo contrario, la propia UE se derrumbará aún más rápido».

«Por lo que Putin deberá gestionar cómo se permitirá la entrada de empresas estadaunidenses a dos áreas que son prioritarias para el gobierno federal ruso y un asunto de seguridad nacional…»

«…el desarrollo del Ártico y el Lejano Oriente ruso».

Entre ellas, ExxonMobil, que se retiró en 2022 «a raíz de la operación militar especial rusa».

Esto,» cuando explotaba la producción de petróleo y gas de manera compartida con la Federación Rusa y el gobierno de la isla Sakhalin».

Así como «otros tres campos en el Mar de Okhotsk: Chayvo, Odoptu y Arkutun-Dagi. Todo esto se debatirá en detalle dentro de dos semanas, en el Foro Económico Oriental de Vladivostok».

Diplomacia

«Los países europeos vieron la necesidad de realizar una movilización diplomática sin precedentes para una reunión en Washington cuyo objetivo, ridículo por lo mínimo, como se ha reseñado…»

«…, era conseguir gestionar un próximo encuentro: una cumbre a tres entre EU, Rusia y Ucrania, en la que la UE y el Reino Unido serían, si es que consiguen ser invitados..:»

«…, actores secundarios sin capacidad de decisión y cuya labor principal será pagar los costes».

«Si no hay acuerdo político-diplomático, ni modo. Moscú proseguirá con su guerra de desgaste», precisa.

Esto es, «más allá del indetectable e imparable misil hipersónico Oreshnik».

«…, que a juicio de muchos observadores definió la guerra avant la lettre, la inminente captura de Pokrovsk –nodo de la ‘línea Maginot’ de Ucrania–…»

«… abrirá de par en par el territorio del país euroasiático, desde donde el ejército ruso podrá ir caminando hasta el río Dniéper. Después sobrevendrá el colapso del régimen de Kiev».

Mate Amargo: La cumbre de Alaska y los días después

Carlos, amigo

Carlos Fazio nació en Montevideo, Uruguay en 1948. Es naturalizado mexicano.

Periodista de profesión, inició su carrera en Montevideo en 1968 en los semanarios políticos Tierra y Libertad y Respuesta, y en el diario La Idea.

Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así como en el posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Colaborador habitual del diario La Jornada y corresponsal del semanario Brecha, de Montevideo.