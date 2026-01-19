El Pentágono prepara envió de 1,500 soldados a Minneapolis

Tras el asesinato de Renee Good las protestas se han intensificado. ICE responde con represión y envío de militares a Minneapolis

Regeneración, 19 de enero 2026– En el contexto de las manifestaciones en Minneapolis en respuesta a la muerte de Renee Good, una madre de tres hijos asesinada por un agente de ICE, las agencias del Gobierno de Trump planean enviar tropas y más agentes a la ciudad.

Tropas

Funcionarios federales informaron que el Departamento de Defensa ordenó que 1,500 soldados en activo se mantengan listos para un posible envío a Minnesota.

Esto se suma a que la Administración Trump ya ha desplegado alrededor de 3,000 oficiales y agentes en Minneapolis, una ciudad con una población de 430,000.

Otras fuentes indicaron que el FBI ha emitido una convocatoria «voluntaria» para que agentes de diferentes partes del país se desplacen a Minneapolis para «tareas temporales».

La decisión del Pentágono ha sido calificada como una «planificación sensata».

Ley de Insurrección

Esto ocurre después de que Trump insinuara su intención de invocar la Ley de Insurrección de 1807 en respuesta a las protestas en Minneapolis y St. Paul.

Renee Good falleció por los disparos de un oficial de ICE, llamado Jonathan Ross, que formó parte de estas operativas.

La investigación federal acerca del tiroteo se está dirigiendo hacia la pareja de Good, mientras que los activistas sostienen que debería centrarse en Ross.

Acciones legales

Además, Trump ha planteado la posibilidad de llevar acciones legales contra el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Así como contra el gobernador de Minnesota, Tim Walz, lo cual es bastante inusual.

La acusación que pretende el magnate sería por una supuesta obstrucción a las acciones de los agentes federales.

Ambos funcionarios demócratas han afirmado que la presencia de ICE y de la Patrulla Fronteriza no hace que sus comunidades estén más seguras.

Invasión

Frey comentó que la llegada de más agentes federales a su ciudad es prácticamente como una «invasión».

“No necesitamos más agentes federales para garantizar la seguridad de la gente, estamos a salvo”, dijo Frey este domingo en el programa Meet the Press.

«En Minneapolis no nos vamos a dejar intimidar. No vamos a dar marcha atrás” agregó. “Vamos a enfrentarnos a esto con determinación y lo volveremos a hacer en paz”.

Las manifestaciones contra el operativo migratorio Metro Surge han aumentado en los últimos días.

Crecieron tras la muerte de Good y después de que otro agente federal disparara en la pierna a un inmigrante venezolano.

Represión

Como respuesta, los agentes federales lanzaron gas lacrimógeno a los manifestantes pacíficos.

Esto a pesar de la orden de una jueza que busca prohibir el uso de esas herramientas antimotines.

El operativo Metro Surge ha generado una confrontación entre las autoridades municipales y estatales con el Gobierno federal.

Ha causado enfrentamientos diarios entre los activistas y los agentes de inmigración en las ciudades más liberales, resultando en la muerte de una madre de tres hijos.

Inquietud

A medida que la inquietud aumenta en la zona, los niños no asisten a clases o tienen educación a distancia, y las familias se abstienen de participar en actividades religiosas.

Son muchos los comercios, sobre todo en las áreas con comunidades de inmigrantes, que han suspendido su actividad por un tiempo.

Este domingo, Frey reiteró su petición al Gobierno para que el ICE se retire de Minneapolis.

“Si el objetivo es la seguridad, si el objetivo es mantener la paz, les diré que hay un antídoto muy bueno…

…para algunos de los peligros que hemos estado viendo, y es simplemente que ICE se vaya”, afirmó.