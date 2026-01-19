Salinas Pliego tendrá que pagar adeudos al SAT esta semana

Sheinbaum deseó que Salinas Pliego cumpla con el pago por impuestos, concretado tras una reciente decisión de la Suprema Corte

Regeneración, 19 de enero 2026– Ricardo Salinas Pliego debe pagar esta semana los impuestos pendientes, según los plazos establecidos por el Código Fiscal, ya que se le solicitó el pago oficialmente la semana pasada y la empresa recibió la notificación el viernes anterior.

💸#ULTIMAHORA💸Se lo advertimos, si no paga se lo cobramos a lo chino. "El jefe del SAT Antonio Martínez, informó que a Ricardo Salinas Pliego le quedan 5 días para pagar su adeudo fiscal". Yo creo que si no paga🫣que se atenga a los shingadazos (embargo).pic.twitter.com/G8SxDyNsT8 — 🐞Monaliza🐞 (@MONALI4T) January 19, 2026

SAT

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo comunicó hoy.

Se le preguntó sobre la deuda de Salinas Pliego y el plazo para saldar los 51 mil millones de pesos (mdp) que tiene que afrontar.

En respuesta, mencionó que el 9 de enero se enviaron las solicitudes de pago pertinentes y que se notificó el jueves anterior, de modo que “a partir del viernes ya surte efectos”.

«El Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana».

Declaró el funcionario durante la mañanera del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Exigencia

El Gobierno de México empezará a exigir, desde enero del próximo año, al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, según informó el SAT.

«Esperamos que pague», comentó hoy la Presidenta Sheinbaum y evitó hablar sobre la opción de que no se realice el pago.

Si no paga para el cierre del viernes 23 de enero, dejará de aplicarse el máximo descuento.

Sheinbaum afirmó que el SAT “ya ha notificado” a las empresas de Grupo Salinas sobre los 51 mil millones de pesos que están debiendo.

Rechazo

Además, rechazó que Salinas Pliego sea un objetivo político, como alegó el empresario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT.

Que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe ser.

Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa” afirmó.

Denuncia

La semana pasada, Salinas Pliego estuvo en Washington D. C. para reunirse con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Presentó una denuncia formal contra el Estado mexicano, debido a “un hostigamiento sistemático por parte del gobierno:

Persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para amedrentar, desgastar y silenciar a quienes pensamos diferente y alzamos la voz”.

Declaraciones

“Esto crea un precedente muy peligroso:

El uso del Estado y del crimen organizado como herramientas para castigar a los opositores y limitar la libertad de expresión.

En México se está tratando de imponer el miedo como forma de control», afirmó el empresario.

Golpe definitivo

El 19 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un golpe definitivo a Salinas Pliego.

Se estableció que debe abonar 67 millones de pesos por una obligación de Nueva Elektra del Milenio que comenzó en 2012.

Esto se añade a los más de 48 mil millones de pesos que le debe al SAT. Las cantidades no consideran los posibles recortes que la ley permite.