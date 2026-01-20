Recaudación sin precedentes: Más de 6 billones de pesos

Recaudación creció en términos reales 4.6 en ejercicio 2025. Sin aumentar impuestos. En aduanas creció 16% reales, sumando $246 mil millones

Regeneración, 19 de enero 2026 – México logró una cifra sin precedentes en lo que respecta a la recaudación de impuestos al finalizar 2025, superando los 6 billones de pesos. Esta cifra indica un crecimiento real del 4. 6% en comparación con 2024.

Aumento

Esto se traduce en un aumento de 487 mil millones de pesos, según datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Se recaudaron 487,464 millones de pesos más en 2025 respecto a 2024.

En términos reales es un aumento de 4.6%, sin aumentar impuestos, solamente por seguir trabajando en contra de la evasión fiscal”

Aclaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera del pueblo.

Los ingresos fiscales en México superaron lo que se había establecido en la Ley de Ingresos de la Nación para 2025.

Hacienda

Esta información fue proporcionada por el ente regulador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según Antonio Martínez Dagnino, el jefe del SAT, el aumento se atribuyó a una mayor eficacia en la recaudación y al esfuerzo contra la evasión fiscal.

El funcionario mencionó que los incrementos han oscilado entre 350 mil y 450 mil millones de pesos en los últimos años.

¡Más recaudación sin subir impuestos para México! 🇲🇽

¿Cómo se logró? Combatiendo la evasión fiscal, cerrando factureras y fortaleciendo el control en aduanas.

Crecimiento

Esto refleja un crecimiento constante y un fortalecimiento de las políticas fiscales en el país.

Aclaró que la recaudación de aduanas creció un 16% en términos reales, sumando 246 mil millones de pesos adicionales.

Esto incluye los impuestos por comercio exterior y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importaciones.

Así como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de importación y los Impuestos Generales de Importación (IGI) y de Exportación (IGE).

Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que en 2026 su Gobierno se propondrá recolectar unos 498 mil millones de pesos más que el año anterior.

Esto se llevará a cabo a través de la supervisión de «factureras» (empresas ficticias que expiden facturas por operaciones que no existen) y en las aduanas.

“Son las 2 áreas en donde se va a concentrar principalmente el SAT”, destacó.

Por último, mencionó que los impuestos recaudados en 2025 se destinaron principalmente a programas de bienestar, obras públicas, salud y educación.

Además, reafirmó que no habrá aumento de impuestos este año.