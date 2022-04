«El pueblo es el soberano, sin el, nada»: AMLO tras resultados de Revocación de Mandato

El presidente AMLO dijo esta noche que con la consulta de revocación de mandato hizo historia y “estamos haciendo valer la democracia”.

RegeneraciónMx, 11 de abril de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró como “una muy buena votación, una buena jornada”, el ejercicio de revocación de mandato en el que participó entre el 17 y el 18.2 por ciento del electorado, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un mensaje en redes, López Obrador destacó el valor del mecanismo aplicado hoy, con el ejemplo de que un futuro gobernante incumple “su responsabilidad social, que se dedica a robar, a saquear…ya existe en la Constitución este procedimiento”.

“Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro paìs. No olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide”, subrayó.