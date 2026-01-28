Europa retrasa decisión sobre tratado comercial con EE.UU.

La prórroga del Parlamento Europeo se debe a la insistencia de Trump de poseer Groenlandia, y la amenaza de aranceles de EE.UU.

Regeneración, 27 de enero 2026– La decisión del Parlamento Europeo sobre el reinicio de las negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se ha postergado hasta la próxima semana.

Aprobación detenida

La aprobación del tratado fue detenida la semana pasada en respuesta a la presión del presidente norteamericano, Donald Trump, para adquirir Groenlandia.

Además, debido a sus amenazas arancelarias contra los aliados europeos, indicó hoy lunes un alto legislador.

Bernd Lange, líder del Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, mencionó en X que el grupo negociador del Parlamento se reunirá el 4 de febrero para reevaluar la cuestión.

Esto ocurre después de confirmar que no se decidió hoy reanudar los procedimientos legislativos habituales para el acuerdo entre la UE y Estados Unidos.

Parlamento Europeo

El 21 de enero, el Parlamento Europeo optó por frenar la aprobación del tratado comercial entre la UE y Estados Unidos.

Esto es resultado de las amenazas de aranceles de Estados Unidos relacionadas con Groenlandia y la insistencia de Trump en adquirir la isla a cualquier costo.

Las tensiones disminuyeron después, cuando Washington comunicó que había llegado a un «acuerdo marco» sobre los temas vinculados con Groenlandia.

Asimismo, se informó que suspendería los aranceles que se habían amenazado a ocho países europeos por respaldar la soberanía de la isla ártica.

Acuerdo comercial

La UE y Estados Unidos lograron un acuerdo comercial que fue firmado en julio del año pasado.

De acuerdo con este trato, la UE quitará los aranceles sobre todos los bienes industriales provenientes de Estados Unidos.

Además, establecerá cuotas arancelarias para una amplia variedad de productos agroalimentarios de Estados Unidos que ingresen al mercado de la UE.

A cambio, Washington impondrá un límite del 15 por ciento en los aranceles sobre la mayoría de los productos de la UE que se exportan a Estados Unidos.