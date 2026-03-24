El socialista Emmanuel Grégoire gana elección municipal en París

Marsella y Lyon conservan gobiernos de izquierda en la elección municipal; Niza y Le Havre votan por partidos de derecha

Regeneración, 23 de marzo 2026– Los resultados de la segunda ronda de las elecciones municipales en Francia han captado la atención mundial, pues, entre otras cosas, París eligió al socialista Emmanuel Grégoire, en medio de la usual competencia entre los partidos de derecha y extrema derecha.

🚨🇫🇷🚩ARRASÓ LA IZQUIERDA EN PARIS!

El candidato de Melenchón ARRASÓ en Paris, Marsella y Lyon, las ciudades más IMPORTANTES de Francia.

Macron y la ULTRADERECHA de Le Pen, los principales DERROTADOS de noche.#Paris pic.twitter.com/1nyLXQx9ZQ — Rodrigo Fronzo 🇦🇷🌈 (@RodrigoFronzo) March 23, 2026

Triunfos de la izquierda

No obstante, París no sería la única ciudad donde la izquierda salió triunfante.

En Marsella, el alcalde Benoît Payan, quien formó una alianza con otros partidos progresistas frente al auge del Reagrupamiento Nacional (NR) de extrema derecha, logró su reelección.

Un escenario similar tuvo lugar en Lyon con el alcalde ecologista Grégory Doucet, quien también se alió con el partido de izquierda La Francia Insumisa y obtuvo su reelección.

Emmanuel Grégoire fue el postulante a la alcaldía de París por el Partido Socialista y la coalición de izquierda y ecologistas La Gauche Unie.

Emmanuel Grégoire

La población de París lo conoce debido a que entre 2018 y 2024 se desempeñó como primer vicealcalde de París, en la administración de la también socialista Anne Hidalgo.

Posteriormente, Grégoire se convirtió en diputado en la Asamblea Nacional y en 2026 se presentó a las elecciones municipales.

Emmanuel Grégoire nació en diciembre a finales de los años 70 en Les Lilas, una localidad situada al este de París.

Estudió en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos y trabajó durante diez años en empresas de asesoría médica.

Partido Socialista

En la década de 2000, Emmanuel Grégoire se unió al Partido Socialista en París.

Fue jefe de Gabinete de Bertrand Delanoë, el político que obtuvo una victoria sobre la derecha en 2001 en la capital francesa.

Y bajo el mandato de François Hollande como presidente de Francia, formó parte del equipo del primer ministro Jean-Marc Ayrault.

En la Asamblea Nacional, fue miembro de la Comisión de Cultura y Educación y copresidió un grupo de estudio sobre la fobia hacia las personas LGBT+.

Corazón de la resistencia

Su éxito es importante, especialmente por la promesa de que continuará convirtiendo a París en “el corazón de la resistencia” contra las alianzas de derecha y extrema derecha.

Además, su gestión en los próximos seis años se espera que continúe las políticas medioambientales implementadas por Anne Hidalgo.

Se llevaron a cabo elecciones en más de 1500 municipios, con la intensa competencia entre coaliciones de izquierda y ecologistas frente a partidos de derecha.

En Niza, por ejemplo, el candidato de extrema derecha Eric Ciotti obtuvo la delantera.

Mientras tanto, en Le Havre, la centroderecha se reeligió con Édouard Philippe, antiguo primer ministro de Emmanuel Macron.