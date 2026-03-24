Indicadores climáticos en alerta roja: ONU

Organización Meteorológica Mundial (ONU): 11 años más calurosos jamás registrados ocurrieron entre 2015 y 2025

Regeneración, 23 de marzo de 2026. El calor atrapado por la Tierra alcanzó niveles récord en 2025, y se teme que las consecuencias de este calentamiento duren miles de años, advirtió la ONU el lunes (23 de marzo).

Y es que AFP y otras agencias subrayan que los 11 años más calurosos jamás registrados se produjeron entre 2015 y 2025.

Calor

Así confirmó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de las Naciones Unidas en su informe anual insignia sobre el estado del clima mundial.

El año pasado fue el segundo o tercer año más caluroso registrado, con una temperatura aproximadamente 1,43 grados Celsius superior al promedio de 1850-1900, según la Organización Meteorológica Mundial.

The last 11 years have been the hottest years ever recorded. Earth’s energy imbalance has reached its highest than at any time in observed history, with heat reaching deeper into the ocean.

This is the Global #StateOfClimate 2025.

Read: https://t.co/oeI0TnHsDH #WorldMetDay pic.twitter.com/0BOQk7xlxd — World Meteorological Organization (@WMO) March 23, 2026

«El clima global se encuentra en estado de emergencia. El planeta Tierra está siendo llevado al límite. Todos los indicadores climáticos clave están en alerta roja», declaró el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

«La humanidad acaba de soportar los 11 años más calurosos de la historia. Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia. Es una llamada a la acción.»

Equilibrio

Por primera vez, el informe climático de la OMM incluye el desequilibrio energético del planeta: la tasa a la que la energía entra y sale del sistema terrestre.

Según la agencia con sede en Ginebra, en un clima estable, la energía que entra del Sol es aproximadamente la misma que la que sale.

Sin embargo, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero que retienen el calor —dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— «hasta su nivel más alto en al menos 800.000 años» ha «perturbado este equilibrio», según la OMM.

«El desequilibrio energético de la Tierra ha aumentado desde que comenzaron los registros de observación en 1960…

«, especialmente en los últimos 20 años. Alcanzó un nuevo máximo en 2025.»

Mejoras

La directora general de la OMM, Celeste Saulo, afirmó que los avances científicos han mejorado la comprensión del desequilibrio energético y sus implicaciones para el clima.

«Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural y viviremos con estas consecuencias durante cientos y miles de años», afirmó.

Más del 91 por ciento del exceso de calor se almacena en el océano.

«El contenido de calor oceánico alcanzó un nuevo máximo histórico en 2025 y su tasa de calentamiento se duplicó con creces entre el período 1960-2005 y el período 2005-2025″, declaró la OMM.

El calentamiento de los océanos tiene consecuencias de gran alcance, como la degradación de los ecosistemas marinos, la pérdida de biodiversidad y la reducción del sumidero de carbono oceánico, según indicó la agencia.

«Alimenta las tormentas tropicales y subtropicales y agrava la continua pérdida de hielo marino en las regiones polares.»

Las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia han perdido una masa considerable, y la extensión media anual del hielo marino del Ártico en 2025 fue la más baja o la segunda más baja jamás registrada en la era de los satélites.

El año pasado, el nivel medio global del mar fue unos 11 centímetros más alto que cuando comenzaron los registros de altimetría satelital en 1993.

Se prevé que el calentamiento de los océanos y el aumento del nivel del mar continúen durante siglos.

El científico de la OMM, John Kennedy, afirmó que el clima global aún se encuentra bajo la influencia de La Niña.

Esto provoca cambios en los vientos, la presión y los patrones de precipitación.

Las condiciones oscilan entre La Niña y su opuesto, El Niño, con un calentamiento progresivo, y condiciones neutrales en el medio.

Tendencias ONU

El año más cálido registrado, 2024, tuvo una temperatura aproximadamente 1,55 °C superior al promedio de 1850-1900 y comenzó con un fuerte fenómeno de El Niño.

Según Kennedy, las previsiones indican condiciones neutrales para mediados de 2026, con la posible aparición de un fenómeno de El Niño antes de que finalice el año.

De ser así, «es probable que volvamos a ver temperaturas elevadas en 2027», declaró en una rueda de prensa.

El subdirector de la Organización Meteorológica Mundial, Ko Barrett, afirmó que el panorama era «desolador».

Según declaró, la OMM proporcionó las pruebas que observa, con la esperanza de que la información «anime a la gente a tomar medidas».

Pero era innegable que «estos indicadores no apuntan en una dirección que genere mucha esperanza», afirmó.

Con la guerra asolando Oriente Medio y los precios del combustible disparándose, Guterres dijo que el mundo debería atender la llamada de alarma.

«En esta era de guerra, el estrés climático también está poniendo de manifiesto otra verdad: nuestra adicción a los combustibles fósiles está desestabilizando tanto el clima como la seguridad global», afirmó.

«El informe de hoy debería venir con una advertencia: el caos climático se está acelerando y la demora es mortal», dijo.