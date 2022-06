Elecciones Colombia: Rodolfo Hernández, ‘el Trump colombiano’

Rodolfo Hernández es un empresario que ha visto a Colombia como un negocio y ha pagado su campaña a la presidencia con su propio dinero. Se autoproclama ‘el rey del Tik Tok’ y ama la vida virtual.

Foto: Twitter

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 19 de junio de 2022.- Este domingo, Colombia elegirá definitivamente a su nuevo presidente. En una jornada electoral atípica, la disputa es entre dos candidatos abismalmente distintos: el izquierdista Gustavo Petro y el empresario Rodolfo Hernández, a quien algunos analistas han llamado ‘el Donald Trump colombiano’.

A sus 77 años, Hernández se ha considerado un hombre fuera de lo común, un tipo de candidato que no pertenece al establishment político y ni a los partidos ordinarios. Un sujeto que prefirió correr la carrera hacia la presidencia colombiana con su propio dinero y dibujando al país como si fuera una empresa.

Nació en el 26 de marzo de 1945 en Piedecuesta, Santander. Es hijo de doña Cecilia Suárez, quien según el diario El País, es conocida por su carácter impulsivo y colérico que, incluso, la hizo perseguir un día a su marido con pistola en mano.

El ingeniero Hernández

Rodolfo Hernández es ingeniero civil de profesión y ha dedicado 52 años de su vida a la industria de la construcción. Creó la firma HG y, con ella, otras cinco empresas y más de 370 lotes, locales y apartamentos, así como una sociedad en Florida, Estados Unidos.

Su fortuna, según diversas fuentes periodísticas, asciende a 100 millones de dólares que ha conseguido prestando dinero para viviendas y trabajando para los pobres por consejo de su abuela.

“Mi abuela Lola, que era analfabeta y fue quien me crio, me dijo una cosa que nunca se me olvida: ‘Si quieres ser rico, trabaja con el pobre, porque pobres hay muchos. Hágales productos de alta calidad, al precio justo, gáneles poquitico y la sumatoria de todos esos poquiticos, lo vuelve rico’, ha dicho Hernández a la prensa de su país.

En 2016 y 2019, ‘el Donald Trump colombiano’ fue alcalde de Bucaramanga, capital de su ciudad natal Santander, y de ahí decidió lanzarse a las grandes ligas de la política. Quiso entrar a la lucha por la silla grande, planeando, convenciendo y vendiendo una lucha contra la corrupción. Como todo un empresario.

En Santander puso a prueba su modelo de negocios. Allí, donde hay apenas unos 500 mil habitantes, Rodolfo Hernández ha construido unas 18 mil casas. Toda su publicidad está incluye el número Pi y el eslogan ‘Lógica, ética y estética’.

Escándalos

Y tal como Trump, es amante de la vida virtual, del internet, de las redes sociales para hacerse notar. Y justo por eso ha protagonizado uno que otro escándalo, como los recientes videos publicados en donde se le ve bailando en un yate, rodeado de mujeres y alcohol.

En las reacciones, como era de esperarse, han destacado duras críticas a su actitud de «rabo verde», de «usar a las mujeres como objeto», de «doble moral». Hay quienes se preguntan si en verdad quieren eso para el futuro de Colombia.

Incluso en su descripción en Twitter destaca la frase «El rey de Tik Tok». Tiene más de 600 mil seguidores y videos de todo tipo: desde fiestas de cumpleaños, charlas con amigos, fragmentos de sus comerciales políticos y hasta memes. Es todo un personaje de la vida virtual más que un político serio.

Las elecciones presidenciales de este domingo son históricas para Colombia, pues por primera vez podría ganar la izquierda, representada por el exguerrillero Gustavo Petro. Recientemente, incluso, Andrés Manuel López Obrador le dio un espaldarazo que le valió una queja del Gobierno de Iván Duque, en donde se le acusó a México de intervenir en asuntos internos de Colombia.