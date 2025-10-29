Elon Musk confirma que Grokipedia llegará pronto

Elon Musk anunció versión beta temprana 0.1 de Grokipedia el 5 de noviembre de 2025. Dice que wikipedia está influenciada por la izquierda

Regeneración, 28 de octubre 2025– El empresario tecnológico Elon Musk ha confirmado que la versión beta preliminar de Grokipedia, un competidor de Wikipedia desarrollado por su empresa xAI, se publicará en dos semanas.

Anuncio

El anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Musk en X.

Allí retuiteó una publicación de un usuario de X, @amXFreeze, que destacaba el próximo lanzamiento y los ambiciosos objetivos de la plataforma.

Según @amXFreeze, Grokipedia pretende ser «la fuente de conocimiento más grande y precisa del mundo, para humanos e IA, sin límites de uso».

La publicación también sugería que la plataforma utilizaría el chatbot Grok AI de Musk para analizar fuentes como Wikipedia;

Identificar falsedades o medias verdades y reescribir entradas para ofrecer un contexto más completo.

Funciones

Sin embargo, estas funciones no han sido confirmadas oficialmente por Musk ni por xAI, y aún no está claro qué funcionalidades se incluirán en la versión beta inicial.

La publicación en redes sociales describió Grokipedia como «creada exclusivamente para la verdad» y libre de sesgos y agendas ocultas;

Enfatizando el razonamiento basado en principios básicos como método para ofrecer información verificada y precisa.

Si bien estas afirmaciones pintan un panorama contundente, es posible que actualmente reflejen solo la interpretación que los usuarios tienen de la plataforma, y ​​aún se esperan los detalles oficiales de xAI.

Musk ya ha criticado Wikipedia, cuestionando la financiación de la organización sin fines de lucro.

Alega que su contenido está influenciado por perspectivas de izquierda.

Fuentes de información

Ha sugerido que, con el tiempo, las fuentes tradicionales de información han engañado al público y manipulado las mentes jóvenes.

Grokipedia, según ha declarado en anuncios anteriores, pretende ser una «gran mejora con respecto a Wikipedia» y un paso hacia el objetivo de xAI de comprender el universo.

Aunque las capacidades exactas de Grokipedia aún no se han verificado, se espera que la plataforma lance su versión beta temprana 0.1 en dos semanas.

Hasta que Musk o xAI publiquen detalles oficiales, muchas de las funciones descritas en redes sociales siguen siendo especulativas.

Esto deja al público a la espera de la confirmación de lo que Grokipedia ofrecerá finalmente.