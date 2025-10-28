Paul Biya se reelige por 8a ocasión, más de 43 años presidente

En 1982 Biya asumió la presidencia de Camerún por primera vez. En 2008 eliminó los límites de mandato. Ahora cuenta con 92 años de edad

Regeneración 28 de octubre 2025– El Tribunal Supremo de Camerún declaró al presidente Paul Biya ganador de las elecciones del 12 de octubre. Enfrentamientos dejaron cuatro manifestantes muertos, mientras la oposición se congrega para exigir resultados creíbles.

43 años en el poder

Biya, de 92 años, ha liderado la nación centroafricana desde 1982.

El Consejo Constitucional dijo que recibió el 53,66% de los votos, mientras que su ex aliado convertido en rival, Issa Tchiroma Bakary, obtuvo el 35,19%.

Los cuatro manifestantes fueron asesinados a tiros en Duala, la capital económica, el domingo, mientras cientos de personas tomaban las calles de varias ciudades.

Tchiroma se había proclamado victorioso días antes del anuncio, citando resultados que, según él, fueron recopilados por su partido. Biya desestimó la afirmación.

Según Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, gobernador de la Región Litoral, que incluye Duala, varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por los manifestantes.

Añadió que al menos 105 manifestantes fueron arrestados.

Enfrentamientos

Videos publicados en línea mostraron a manifestantes enfrentándose con fuerzas de seguridad.

Policías lanzaron gases lacrimógenos e intentaron dispersar a la gente que bloqueaba las principales carreteras de Douala y otras ciudades, incluidas Garoua y Maroua en el norte.

Decenas de simpatizantes, activistas y líderes de la oposición fueron arrestados en los últimos días.

El ministro de Administración Territorial, Paul Atanga Nji, declaró el sábado que el gobierno arrestó a varias personas que planeaban ataques violentos.

La tensión aumentó antes de las elecciones en Camerún, un país de casi 30 millones de habitantes.

La decisión de Biya de buscar un nuevo mandato enfureció a los jóvenes y a la oposición.

Lo acusan de participar en la descalificación de su principal rival y de utilizar la maquinaria estatal para manipular las elecciones a su favor.

Un manifestante, Oumarou Bouba, comerciante de 27 años de Maroua, dijo: “Estoy dispuesto a arriesgar mi vida para defender mi voto. Voté por Tchiroma porque quiero un cambio”.

Presidente longevo

Biya ha gobernado Camerún durante más tiempo del que la mayoría de sus ciudadanos llevan vivos.

Más del 70% de los casi 30 millones de habitantes del país tiene menos de 35 años.

Las elecciones han sido el último y dramático ejemplo de la tensión entre la juventud africana y los numerosos líderes del continente de edad avanzada.

Llegó al poder por primera vez en 1982 tras la renuncia del primer presidente de Camerún;

Y ha gobernado el país desde entonces, beneficiándose posteriormente de una enmienda constitucional que abolió los límites de mandato.

La salud de Biya ha sido habitualmente un tema de especulación ya que pasa la mayor parte de su tiempo en Europa, dejando el gobierno a funcionarios clave del partido y miembros de su familia.

Los críticos acusan a Biya de llevar a Camerún de un período de relativa estabilidad a uno de crisis y conflicto.

En los últimos años, el país ha sufrido ataques de militantes de Boko Haram en el norte y una insurgencia secesionista en las regiones anglófonas del noroeste y suroeste del país.

Crisis

Esa crisis, desencadenada por los intentos del gobierno de imponer el francés en las escuelas y tribunales de habla inglesa…

…ha matado a casi 7.000 personas, ha desplazado internamente a más de un millón y ha obligado a miles a huir a la vecina Nigeria.

A pesar de ser Camerún un país productor de petróleo con un crecimiento económico moderado, los jóvenes afirman que los beneficios no han trascendido más allá de las élites.

Según datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo se sitúa en el 3,5%, pero el 57% de la población activa de entre 18 y 35 años trabaja en empleos informales.