Embarcación de migrantes se hunde cerca de Malasia

Se reportan al menos 11 muertos y un número incierto de desaparecidos en el hundimiento del navío. !3 personas fueron rescatadas

Regeneración, 10 de noviembre 2025– Al menos 11 personas han muerto después de que una embarcación que partió de Myanmar transportando migrantes ilegales se hundiera cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, este domingo.

A boat carrying 300 migrants — mostly Rohingya refugees from Myanmar — sank near Malaysia’s border, leaving hundreds missing. The survivors’ stories reveal a dangerous human cost behind Southeast Asia’s migration economy. Tap the link in bio for global news that connects money, pic.twitter.com/VLigJUh08R — BankSmartly (@banksmartly) November 9, 2025

Autoridades

Las autoridades marítimas malasias informaron del rescate de 13 personas, mientras que cientos permanecen desaparecidas.

Formaban parte de un grupo de aproximadamente 300 personas, en su mayoría rohingyas.

Partieron del empobrecido estado de Rakhine, en Myanmar, hace unas dos semanas en un barco de mayor tamaño antes de dividirse en embarcaciones más pequeñas.

Se cree que la embarcación volcada se hundió cerca de la isla turística de Langkawi, según informó la Guardia Costera de Malasia.

Búsqueda y rescate

Las operaciones de búsqueda y rescate entraron en su segundo día, y el área de búsqueda se amplió de 170 a 256 millas náuticas cuadradas.

Las autoridades marítimas malasias indicaron que se prevé que la búsqueda dure siete días.

La agencia estatal de noticias Bernama informó que el cuerpo hallado en el agua el domingo pertenecía a una mujer rohingya.

De los 13 supervivientes, 11 son rohingyas y dos son ciudadanos bangladesíes.

Las autoridades creen que la embarcación hundida transportaba a unas 70 personas, mientras que el destino de las demás embarcaciones que transportaban al resto de los migrantes sigue siendo incierto.

Rohingya

Los rohingya, una minoría étnica musulmana en un país budista como Myanmar, han sufrido persecución durante años y el gobierno les ha negado la ciudadanía.

Desde agosto de 2017, una violenta campaña militar de Myanmar ha obligado a cientos de miles de rohingyas a huir a Bangladesh.

Sin embargo, el conflicto y las difíciles condiciones de vida en los campos de refugiados de Bangladesh han obligado a muchos de ellos a emprender peligrosos viajes en barcos sobrecargados hacia Malasia.

Un país de mayoría musulmana al que ven como un posible refugio seguro.

Según las autoridades, muchos de los migrantes pagaron más de 3.000 dólares por los viajes marítimos, en condiciones precarias y con falta de agua e higiene básica.

Con frecuencia, estos barcos no llegan a su destino: algunos pasajeros pierden la vida en el mar, mientras que otros son arrestados o deportados por las autoridades costeras.