Vuelca autobús en la carretera Tianguistenco–Chalma: 6 heridos

La unidad de transporte público se dirigía a Chalma cuando volcó. Al menos 6 personas fueron trasladadas a hospitales

Regeneración, 10 de noviembre 2025– Un autobús de la línea Flecha Roja volcó la mañana de este domingo sobre la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, lo que dejó al menos seis personas lesionadas y afectaciones parciales a la circulación.

🚨 Un autobús de la línea Flecha Roja volcó esta mañana en la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, a la altura del poblado de Santa Martha, #Ocuilan



Accidente

El accidente ocurrió en el kilómetro 18, a la altura del paraje conocido como la Gasolinera de Santa Martha;

Cuando la unidad, que cubría la ruta Toluca–Cuernavaca, salió del camino y terminó volcada a un costado de la vialidad.

La volcadura, reportada a los servicios de emergencia alrededor de las 08:30 horas, movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios del sur mexiquense.

Entre ellos Ocuilan, Joquicingo, Malinalco y Santiago Tianguistenco, además del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM);

Policía estatal y elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR).

Especialistas

De acuerdo con el reporte de los rescatistas, la unidad con placas 459JWL fue hallada con severos daños sobre un talud.

Mientras, paramédicos brindaban atención a los pasajeros que permanecían en el sitio.

En total, seis personas resultaron lesionadas, de las cuales tres fueron trasladadas al hospital municipal de Malinalco;

Una al hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) de Santiago Tianguistenco;

Otra fue llevada por sus propios medios y una más fue trasladada por bomberos de Tianguistenco.

Testigos

Testigos señalaron que el conductor habría perdido el control en una zona de curvas cerradas y pendiente pronunciada.

Un tramo considerado de riesgo por el flujo constante de vehículos que se dirigen hacia el santuario de Chalma.

Sin embargo, las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en el punto durante varias horas.

Mientras tanto, una grúa realizó las maniobras necesarias para retirar el autobús dañado y liberar la circulación.

Crisis nerviosa

Cabe mencionar que varios pasajeros presentaron crisis nerviosas y fueron atendidos en el lugar.

Las autoridades de Protección Civil exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente en esta temporada en la que aumenta la neblina.

El tránsito en el tramo carretero afectado fue habilitado después de mediodía, una vez que fue retirado el autobús afectado.