En 2024 vamos a llegar a 200 hospitales del IMSS Bienestar: AMLO

AMLO anunció que al finalizar su gobierno, en 2024 habrá 200 hospitales del IMSS Bienestar para atender a la gente más pobre como lo merece

Regeneración, 26 de junio de 2021. Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en la ampliación del Hospital Rural San Quintín en Baja California y destacó que al finalizar su sexenio habrá 200 hospitales del IMSS Bienestar.

“Hoy anuncio que de 80 hospitales vamos a llegar a 200 IMSS Bienestar al finalizar el Gobierno. Los hospitales servirán para atender a la gente más pobre como lo merece, que la atención sea de primera, que estos hospitales estén a la par de los mejores privados de Baja California, México y el mundo”, aseguró el mandatario.

En el evento, AMLO acusó que anteriormente, se enviaba el dinero del presupuesto al sector salud a los estados, pero los gobernadores decidían qué hacer con el recurso, además que en muchas ocasiones era utilizado para otras cosas.

“El dinero se enviaba y se desviaba, o llegaba el dinero y se compraba medicina con intermediarios con gente acostumbrada a la corrupción y se pagaba carísimo por los materiales de curación y los equipos. Había políticos que se dedicaban a hacer su agosto y en los hospitales no había abasto, pero ya no queremos eso; no queremos que se rescate un hospital y que lo siga manejando con los mismos vicios el Gobierno estatal”, apuntó AMLO.

AMLO busca ampliar el sistema del IMSS Bienestar

En este sentido dijo que el propósito es que este sistema se amplíe y que todos los hospitales del sistema público manejado por los gobiernos estatales y con el esquema del seguro popular se rehabiliten, para que cuenten con personal especializado suficiente y pasaran a formar parte del IMSS Bienestar.

“Llegó la pandemia y ya no pudimos, ya que los hospitales se reconvirtieron, pero logramos que ninguna persona se quedara sin una cama. Se contrataron a más de 60 mil personas, y ahora que va cediendo la pandemia, vamos al plano original, que todos los hospitales que estamos terminando pasen a formar parte del sistema IMSS Bienestar”, afirmó el presidente.