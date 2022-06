En la comunidad judía hay gente buena, pero también mucho conservadurismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dentro de la comunidad judía hay muchas buenas personas, pero también personas que destacan por su conservadurismo y oposición a la 4T

RegeneraciónMx.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la comunidad judía hay muchas personas buenas, pero también personas que se oponen a la 4T, conservadoras y seguidoras de ideologías extremas como el fascismo.

En ese sentido, el presidente señaló que Carlos Alazraki se ha mostrado como un personaje conservador y seguidor de ideologías como la expandida por Hitler, debido a que repite mentiras a tal punto que pueden ser asimiladas como verdades.

¿Quién era el propagandista principal de Hitler? Goebbels, Joseph Goebbels, (…) ¿y qué decía Goebbels, no pertenecía al pensamiento Hitleriano, no formaba parte de ese pensamiento?», cuestionó.



López Obrador recordó el mecanismo empleado por Goebbels para hacer propaganda: «decía que una mentira que se repetía muchas veces podía convertirse en verdad». Explicó que respetaba mucho a la comunidad judía, pero, dijo, esto no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso para poder dañar y pidió proyectar un fragmento de video con declaraciones del publicista Carlos Alazraki en el que se expresa mal de Morena, cabe señalar que el publicista se ha declarado abiertamente contra el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y no ha reparado en difundir mensajes de odio contra el presidente.

BUENOS DÍAS !! Nos acompaña @SandraCuevas_ en @AtypicalTeve para RESPONDER A LOS ATAQUES de TITINA SHEINBAUM, AMLO Y MORENA !! Con @JLozanoA https://t.co/oWKRulEBmP — Carlos Alazraki (@carlosalazraki) June 28, 2022

«Afectar un movimiento de transformación nada más por sus ideales, pensamientos, su conservadurismo, y repito, su hitlerismo, porque sí, no existe hitler y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni Franco, ni Pinochet ni Stalin, pero ese pensamiento está ahí, miren, él mismo, quien está junto a él, Roberto Madrazo, mi adversario de tiempo atrás».

Por último, pidió a los jóvenes leer un libro de Rafael Barajas, pues se explica cómo nace de los partidos conservadores el nazismo y el fascismo.

La Comunidad Judía en México rechazó ayer expresiones relativas al nazismo como las del tabasqueño.