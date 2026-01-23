Encuentran pintura rupestre de 67 mil años en Indonesia

El hallazgo, hecho por universidades australianas, es de lejos la obra de arte rupestre más antigua de la humanidad hasta la fecha

Regeneración, 22 de enero 2026– (Redacción) Las pinturas rupestres son manifestaciones gráficas realizadas por personas en la prehistoria, con pigmentos minerales y vegetales sobre muros; uno de los primeros lenguajes visuales de la humanidad, que fue medio para transmitir mitos, rituales y actividades cotidianas.

Registro previo

Las piezas más antiguas registradas antes de este hallazgo se remontan a más de 45.000 años.

Sin embargo, un grupo de investigadores de las universidades australianas de Griffith y Southern Cross asombró a la comunidad arqueológica con un hallazgo reciente:

Identificaron en Indonesia una pintura rupestre que tiene al menos 67.800 años de antigüedad, convirtiéndose en la imagen más antigua localizada hasta el momento.

Aunque hay yacimientos muy conocidos en España y Francia, estas pinturas rupestres también se pueden hallar en varios países de África.

Así como son ampliamente existentes en casi toda América y Australia.

Indonesia

No obstante, Indonesia se considera una de las principales áreas en el mundo que guarda la historia humana a través de diversos aspectos.

Uno de esos aspectos es, por ejemplo, el arte del Pleistoceno que ha sido documentado en la región oriental de Borneo.

Así como en el suroeste de la isla de Célebes (o Sulawesi en su lengua local).

A pesar de que las cuevas de esa isla habían quedado prácticamente inexploradas desde que se encontraron las primeras muestras en 1977.

Cuevas

Maxime Aubert, un arqueólogo de la Universidad Griffith de Australia, ha investigado las cuevas en el sureste de esta isla.

Este estudio resultó en el registro de 44 yacimientos, de los cuales 14 eran desconocidos hasta ahora.

Gracias a la investigación del equipo, también se descubrieron las pinturas en las cuevas, que tienen una antigüedad mínima de 67.800 años.

Fue una colaboración entre las universidades Griffith y Southern Cross, y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia (BRIN, en inglés).

Datación

Durante el estudio de las cuevas en Sulawesi, el equipo utilizó las técnicas de datación más recientes mediante series de uranio.

Esto se llevó a cabo con un láser de alta resolución que fue aplicado a los depósitos de carbonato cálcico.

Estos se forman sobre y debajo de las pinturas rupestres, lo que permitió revelar estas imágenes antiguas.

La pintura muestra una figura humana teñida de marrón (que tiene al menos 3.900 años de antigüedad) que podría ser la evidencia más antigua de expresión cultural en la zona.

Mano

Además, el pictograma también presenta la silueta de una mano que aparentemente fue alterada.

Esto fue para “estrechar de manera deliberada los contornos de los dedos y ofrecer la impresión general de una mano en forma de garra”.

Así lo comentó uno de los autores, Adam Brumm, un investigador sobre la evolución humana en la Universidad Griffith.

Brumm mencionó que “este tipo de mano podría simbolizar la idea de que los humanos y los animales estaban estrechamente conectados”, una noción ya observada en Sulawesi.

Población más extensa

Adhi Agus Oktaviana, experta en arte rupestre del BRIN de Indonesia, comentó que es muy probable que quienes realizaron las pinturas en la isla de Célebes:

“Fueran parte de una población más extensa que posteriormente se dispersaría por la región y finalmente llegaría a lo que hoy conocemos como Australia”.

Dos teorías principales en arqueología discuten si los primeros habitantes llegaron entre 50.000 y 65.000 años atrás, respectivamente, utilizando diferentes caminos hacia Sahul:

Uno hacia el norte, que pasaba por Nueva Guinea a través de la isla de Célebes en Indonesia.

El otro, más al sur, guiaba a los navegantes hacia el continente australiano a través de lo que hoy se conoce como Timor o las islas cercanas.

Rutas de migración

Sin embargo, la pintura hallada recientemente aclara las teorías sobre la ruta de migración.

Oktaviana mencionó que este descubrimiento “respalda firmemente la idea de que los antepasados de los primeros australianos…

…llegaron a Sahul hace al menos 65.000 años a través de la ruta norte”.

Este descubrimiento también fortalece la idea de que el arte en las cuevas se desarrolló y cambió de manera simultánea en diferentes lugares del mundo.