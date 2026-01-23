Veracruz: Disminuye 28% los homicidios dolosos

Veracruz: Con coordinación y estrategia del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero detenidas 3 mil 571 personas por delitos de alto impacto

Regeneración, 23 de enero de 2025. La Presidenta destacó que, en Veracruz, con la Estrategia Nacional de Seguridad y gracias a la coordinación que hay con la entidad, se redujo en 28% el homicidio doloso, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Esto, al pasar de 3.13 a 2.48 el promedio diario de víctimas de ese delito.

“La Coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad, encabezado por la gobernadora de Veracruz y la estrategia conjunta que…

«…, como saben son cuatro ejes, cuatro principios, cuatro acciones o varias acciones relacionadas con estos cuatro ejes:

«La primera es la Atención a las Causas, que vamos a fortalecer este año con atención a los jóvenes; la segunda es el Fortalecimiento de la Guardia Nacional…»

«…, la consolidación, que eso es parte del Gobierno de México y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la policía de Veracruz.

Por otro lado, «Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación con el cambio constitucional y las leyes asociadas a ello».

Agregó que dichas reformas a legislación permiten mayores detenciones de generadores de violencia.

Seguidamente, como cuarto punto, recordó «finalmente la Coordinación. Esa es la estrategia que hemos seguido…

«.., tuvo un ligero incremento Veracruz a mediados del año pasado y ahora ya hay una reducción muy importante”.

Así dijo Sheinbaum en Las mañaneras del pueblo en la Base Aeronaval de Veracruz.

Harfuch, informó que en la entidad los delitos de alto impacto tuvieron una disminución del 0.3 por ciento respecto a 2024 al pasar de 20.6 a 20.5.

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en Veracruz han sido detenidas 3 mil 571 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 41 armas de fuego y 9 mil 722 kilos de droga.

Asimismo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, fueron arrestadas 49 personas por ese delito.

De los cuales, seis eran objetivos prioritarios, se abrieron 288 carpetas de investigación y se inhabilitaron 4 mil 621 líneas telefónicas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que, como parte del eje de Atención a las causas, en Veracruz las Mesas de Paz tuvieron 281 sesiones y 4 mil 828 regionales.

En las que se suscribieron 2 mil 889 acuerdos. Se llevaron a cabo 386 Jornadas por la Paz en las que participaron más de 77 mil personas.

Además, con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, en 61 municipios se intercambiaron de forma voluntaria 230 armas de fuego por dinero en efectivo.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo brindado ante la emergencia vivida en el estado tras las lluvias intensas ocurridas en octubre de 2025.

Además, destacó que en materia de seguridad se atiende a la población en coordinación con las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.