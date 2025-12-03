Encuentro de movimientos sociales en alianza con Morena

Movimientos por profundizar transformación iniciada hace 7 años. Proclaman exigencias de trabajadores, campesinos, mujeres y pueblos indígenas

Regeneración, 2 de diciembre de 2025.– Diversos movimientos sociales de México se reunieron en Cuernavaca, Morelos. El encuentro nacional tuvo lugar el pasado domingo 30 de noviembre de 2025. El objetivo fue trazar una ruta estratégica en alianza directa con el partido Morena.

Las organizaciones reafirmaron su intención de acompañar el actual panorama político. Acordaron respaldar a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, públicamente. El próximo 6 de diciembre realizarán un acto simbólico de apoyo a su proyecto.

En Cuernavaca, Morelos, se realizó el "Encuentro Nacional de Movimientos Sociales", inaugurado por la gobernadora Margarita González, con la presencia de la contadora Bertha Luján, el embajador Leopoldo de Gives, el diputado Alejandro Robles y notables dirigentes y representantes… pic.twitter.com/M7jXE2TnDm — Héctor Díaz-Polanco (@diazpol) December 2, 2025

Declaración de Morelos y Demandas Sociales

Las organizaciones avalaron un documento clave: la Declaración de Morelos. El escrito convoca a la unidad nacional y a proteger la soberanía del país.

Exige profundizar el proceso de transformación social iniciado hace siete años. Proclaman las exigencias de trabajadores, campesinos, mujeres y pueblos indígenas.

Argumentan que el pacto con Morena es vital para promover sus objetivos. Dentro de sus determinaciones, resalta el respaldo franco al paro del Monte de Piedad. Esta posición se integra a un programa más extenso en pro de los derechos gremiales.

💜🙋🏽‍♀️ Mujeres Morena República presente en el Encuentro Nacional de Movimientos Sociales, en el que nuestra referente del estado de #Morelos, Erendira Degante dio los resolutivos de la Mesa de Trabajo 4: Feminismos e Igualdad Sustantiva.

¡Enhorabuena compañera!👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/6WYUsrHTBo — Mujeres Morena República (@MMRepublica) December 2, 2025

Solidaridad Internacional y Compromiso de Lucha

Las agrupaciones emitieron también su opinión sobre la diplomacia global. Manifestaron su adhesión al pueblo palestino dada la coyuntura actual.

Además, reprobaron el genocidio y pidieron terminar toda suerte de opresión y violencia. Esta postura concuerda con una dirección exterior de concordia y no injerencia.

Los asistentes estuvieron de acuerdo en que el cambio exige movilización comunitaria. Ratificaron su promesa de vigorizar al partido-movimiento, es decir, Morena.

Respaldarán al Ejecutivo nacional en edificar un país más equitativo y libre.