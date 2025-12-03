Derecha Corrupta Promueve Otra Manifestación en Madrid

Protesta conservadora contra Pedro Sánchez resuena. Acusaciones de «mafia» y el recordatorio de la extensa corrupción que azota al PP y a Vox.

Regeneración, 1 de diciembre de 2025.– Una nueva manifestación de la derecha española agitó el panorama. El evento, convocado por el Partido Popular, clamó por la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones anticipadas. Esto ocurre tras dictarse prisión preventiva contra José Luis Ábalos. Este caso de corrupción golpea directamente al corazón del PSOE.

La protesta tuvo lugar el pasado 30 de noviembre en Madrid. Su lema principal fue un desafiante: «¿Mafia o democracia?».

Alternativa a este gobierno de mentira y corrupción. pic.twitter.com/pUkDBTwikc — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 30, 2025

Cifras de asistencia en disputa

Los reportes de asistencia mostraron una fuerte disparidad de cifras. El PP aseguró que la asistencia alcanzó las 80.000 personas en la capital. Por su parte, la Delegación del Gobierno rebajó esta cifra a la mitad, con 40.000 manifestantes.

La convocatoria ha tenido un amplio eco en la prensa global. Medios como The Guardian y Les Echos destacaron el evento en sus portadas. The Guardian señaló que «crece la presión sobre Pedro Sánchez» por varios casos. Les Echos apuntó que la derecha habla de una «deriva mafiosa».

Dependerá de nosotros reconstruir el mundo que la derecha y la extrema derecha están destruyendo.



Con salarios dignos, con viviendas asequibles y con más derechos



La izquierda es la única brújula que aún apunta hacia un norte de dignidad, igualdad y justicia. pic.twitter.com/hay1iDY2qw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 29, 2025

Retórica de la oposición

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no dudó en arremeter contra el Gobierno. Feijóo acusó al Ejecutivo de una «deriva mafiosa». Esta acusación se hacía con la música de la película El Padrino de fondo.

Isabel Díaz Ayuso, representante del ala más dura, también estuvo presente. Denunció un «abandono institucional y moral de España». Euronews recogió las acusaciones del PP sobre un «deterioro institucional sin precedentes».

El detonante fue el encarcelamiento de Ábalos y Koldo García por contratos amañados. Les Echos subraya que «se intensifica el cerco» en torno a Pedro Sánchez.

Lo de Pedro Sánchez humillando a Feijóo de forma consistente todos y cada uno de los miércoles me parece una tradición preciosa. pic.twitter.com/3VXMUn612v — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) November 26, 2025

Contraataque del Gobierno y el historial de la derecha

El semanario alemán Der Spiegel mencionó la respuesta del Ejecutivo socialista. El Gobierno, bajo presión, contraatacó duramente a los conservadores. Afirmaron que la oposición es «aún más corrupta».

Este señalamiento resuena con el extenso historial de corrupción en la derecha. El Partido Popular ha sido condenado como partícipe a título lucrativo. Esto ocurrió en el notorio Caso Gürtel, entre otras muchas causas pendientes. El PP acumula alrededor de 30 casos judiciales aún pendientes en 2025.

Además, el partido de ultraderecha Vox no es ajeno al escándalo. La Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación irregular. Se centra en un polémico préstamo de 9,2 millones de euros de un banco húngaro. El Tribunal de Cuentas ya impuso multas millonarias a Vox en 2024 y 2025.