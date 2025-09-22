Enfrentamiento entre presos en cárcel de Ecuador: 14 muertos

Motín en prisión del sur de Ecuador, versiones de enfrentamiento entre bandas rivales. Fuga masiva, 13 ya recapturados

Regeneración,22 de septiembre 2025– Al menos 14 personas han muerto en un motín en la prisión de Machala, en la que dos bandas de presos han protagonizado un enfrentamiento, según han informado las autoridades del país.

El incidente, que ha dejado dos policías heridos y varios secuestrados, se ha saldado con un total de 14 víctimas mortales.

#Ecuador || Unos 14 fallecidos entre estos un guía penitenciario, y 12 heridos, dejó una masacre ocurrida en el penal de Machala, luego que en un confuso hecho reclusos atacaron a los guías. Durante la acción, también se fugaron varios reos cuyo número no han precisado las… pic.twitter.com/I3574q64RF — Resistencia (@Resistencia1821) September 22, 2025

Entre ellas, se encuentra un guardia penitenciario.

Enfrentamiento

El enfrentamiento fue a las 2.00 de la madrugada (hora local) entre un grupo de reclusos de la banda Los Lobos Box, que logró salir de sus celdas.

Tras asaltar a varios guardias, se dirigieron a otro pabellón, donde se encuentran recluidos los integrantes de la banda rival Los Lobos.

El jefe de la Policía, William Calle, informó ha señalado que otra decena de personas han resultado heridas y han sido trasladadas ya a hospitales de la zona.

Explosivos

Asimismo, ha explicado que los hechos se alargaron durante 40 minutos, un periodo en el que se registró la detonación de varios explosivos.

🇪🇨 VIOLENTO ENFRENTAMIENTO EN CÁRCEL DE ECUADOR



La madrugada de este 22Sep, se desarrolló un violento enfrentamiento en el centro de privación de libertad de Machala, en Ecuador, que dejó 13 muertos: 12 internos y un guía penitenciario



📹 @925forever pic.twitter.com/wL1XqtQRfA — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 22, 2025

Las autoridades han informado a su vez de que un grupo de presos ha logrado escaparse de la cárcel durante estos enfrentamientos, si bien ya se ha dado con el paradero de trece de ellos.

La cárcel de Machala está ubicada en el centro de la ciudad y tiene más de 1.400 presos.

Son muchos los internos que han pedido en varias ocasiones al Gobierno la reubicación de las instalaciones.

Crisis de violencia

Las cárceles son un punto central de la crisis de violencia que sufre actualmente Ecuador.

En el interior de estas instalaciones han sido asesinados unos 600 reos desde el año 2021, la mayoría en masacres perpetradas por bandas rivales.

Un enfrentamiento entre bandas rivales dentro de una prisión en Ecuador dejó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario; además, varios reclusos se escaparon, de los cuales 13 ya han sido recapturados.#Ecuador #news pic.twitter.com/RycC4I8VPO — Noticias En Desarrollo (@NEndesarrollo) September 22, 2025

La situación llevó en 2024 al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar el conflicto armado interno y decretar una serie de estados de excepción.

Estos incluyen medidas como la militarización de las cárceles y han suscitado críticas.

Bases militares extranjeras

Noboa reiteró que las mafias operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar de manera conjunta con otros países para combatirlas efectivamente.

El Consejo Electoral Nacional de Ecuador (CNE) aprobó la realización de un referendo para que los ciudadanos decidan sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Forma parte de un plan del presidente Daniel Noboa para contener el creciente narcotráfico.

En el referendo, se incluirá otra iniciativa que obliga a que una parte de los fondos del Estado sean destinados a partidos políticos.

Referendo

«Aprobamos la convocatoria, directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgo y contingencia, y calendario para el Referéndum 2025», publicó en la red social X la presidenta del CNE, Diana Atamaint.

Estados Unidos anunció que mantendrá cooperación con el gobierno ecuatoriano en su lucha contra las organizaciones criminales.

Desde 2008, la constitución de Ecuador prohíbe que bases militares extranjeras se instalen en dicho país.

Esto desde que el ex presidente izquierdista, Rafael Correa, decidió no renovar los permisos.

La ciudad costera de Manta, al sureste del país, albergó una base militar estadunidense durante una década, hasta 2009.