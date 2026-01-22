Entrar de lleno a economía circular, México en Davos

Davos: Acelerar los procesos a gran escala de transición energética, economía circular y restauración ecológica en el mundo: Alicia Bárcena

Regeneración, 21 de enero de 2025. En torno al Foro Económico Mundial en Davos, la representación de México encabezada por Alicia Bárcena clamó por la economía circular y la restauración ecológica.

«Lo que queremos hacer en México es descarbonizar […] Todas las sociedades necesitan descarbonizarse y hay muchas formas de hacerlo…

«…una de ellas es compensar emisiones con soluciones basadas en la naturaleza”.

♻️ Otro eje central de su mensaje fue la #EconomíaCircular.



"Estamos dejando atrás la economía lineal […] Estamos poniendo en marcha tres parques industriales de economía circular […] hablamos, por ejemplo, de la circularidad de los neumáticos, de los residuos de la…

Explicó que «estamos impulsando soluciones basadas en la naturaleza que pueden ser compatibles con la acción climática, los esquemas de compensación y las iniciativas de carbono”.

«Nuestro país ya cuenta con estimaciones sobre cuánto carbono puede capturar una hectárea madura de manglar».

Dijo además que se trata de información clave para empresas que buscan compensar sus emisiones mientras protegen ecosistemas estratégicos.

Otro eje central de su mensaje fue la Economía Circular. “Estamos dejando atrás la economía lineal».

«Estamos poniendo en marcha tres parques industriales de economía circular […] hablamos, por ejemplo, de la circularidad de los neumáticos, de los residuos…»

Para cerrar, la secretaria Bárcena fue contundente:

La secretaria @aliciabarcena sostuvo esta tarde un encuentro con @igoldfajn, presidente de @el_BID, en el marco del @wef_es.



💬 Dialogaron sobre la atracción de más y mejores inversiones para 🇲🇽 que impulsen el crecimiento, la sostenibilidad y el bienestar, bajo un modelo de… pic.twitter.com/xw6JhSTXRG — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) January 21, 2026

«Es momento de un cambio de paradigma. No más economía lineal, extractivismo y deforestación.

«El futuro exige una nueva forma de desarrollo que ponga a la naturaleza y a las personas en el centro», proclamó.

Y es que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, participa activamente en el Foro Económico Mundial junto con Altagracia Gómez.

Esto, para presentar los modelos de nación del Gobierno de México, enfocados en el desarrollo económico con justicia social y protección al ambiente, con el objetivo de atraer inversiones al país.

En el primer día del @wef_es, la secretaria @aliciabarcena destacó que México avanza con decisión hacia la conservación del 30% del territorio para 2030, impulsando la transición energética y una economía circular que deja atrás el modelo lineal.



♻️ “Los residuos pueden… pic.twitter.com/bJxwhRU44f — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) January 21, 2026

Explicaron los potenciales nichos de cooperación en México que afiancen una transición hacia un modelo sustentable, como lo es la economía circular.

Además de la articulación de colaboraciones destinadas a los proyectos prioritarios de la actual Administración, como son el Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

En sus intervenciones, la titular de la Semarnat ha hecho diversos llamados para acelerar los procesos a gran escala de transición energética, economía circular y restauración ecológica en el mundo.

Mismos, enfocados en mitigar los efectos del cambio climático.

Así, resaltó que el Gobierno de México está involucrado en alcanzar la meta para proteger el 30% del territorio nacional hacia 2030.

Lo anterior, ya que actualmente se cuentan con 99 millones de hectáreas de áreas protegidas, que incluyen diversos tipos de ecosistemas, tanto terrestres como marinos.

“Creo que estamos en la era de la restauración […] Yo diría que deberíamos entrar en la era de la restauración. La Tierra necesita ser restaurada”.

En representación de la presidenta @Claudiashein, y con el objetivo de posicionar la agenda mexicana en materia de #EconomíaCircular y atracción de inversiones, la secretaria @aliciabarcena inició este martes con la participación de la delegación de 🇲🇽 en el @wef_es.



Junto a… pic.twitter.com/KauMV09RnQ — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) January 20, 2026

Por ello se propone soluciones basadas en la naturaleza que puedan ser compatibles con el cambio climático, con iniciativas de captación de emisiones contaminantes.

Así como la elaboración de la taxonomía de los ecosistemas, con la finalidad de descarbonizar la industria y al país.

Así mismo, instalar en el país la economía circular para la atención y tratamiento de los residuos, como es el caso de los neumáticos, los escombros de construcción o los plásticos.

Participación de la secretaria @aliciabarcena en el panel «¿Cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios?» en el marco de la Reunión Anual 2026 del @wef.

“Estamos haciendo muchas otras cosas, pero una que realmente quiero enfatizar es la economía circular. Estamos dejando atrás la economía lineal por completo y entrando en la economía circular».

«No hay que generar residuos, es decir, todos los residuos pueden utilizarse como recursos”, insistió.

Al impulsar estas iniciativas, la titular de la Semarnat aseguró que es necesario acabar con el extractivismo, la deforestación, la contaminación de los plásticos para la preservación y conservación del planeta.

Durante las actividades del foro, también ha asistido a los paneles ¿Cómo podemos crear prosperidad sin superar los límites planetarios?, Pronóstico de la economía en 2026.

¿Cómo podemos construir prosperidad dentro de los límites planetarios?, El agua en la balanza, Restaurar el espíritu de diálogo en un mundo dividido.

Construyendo Inteligencia Artificial a largo plazo e Inteligencia Artificial para cadenas de valor circulares.

Con esta participación, el Gobierno de México, a través de la Semarnat, reafirma su compromiso con la construcción de alianzas estratégicas entre el sector privado, el sector público y la academia.