Kiev bajo cero, 60% sin electricidad ni Calefacción

Sin calefacción a más de 4 mil edificios en Kiev bajo temperaturas de -14º Centígrados. Complicaciones en Sumi y Chernígov, Dnipró y Járkov

Regeneración, 20 de enero de 2026.– Un bombardeo masivo de fuerzas rusas afectó severamente la infraestructura básica de la capital ucraniana este martes. Más de 5,600 edificios residenciales perdieron el suministro de calefacción debido a los impactos en la red energética.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró el miércoles que unos 4.000 edificios de Kiev siguen sin calefacción y que el 60 % de la capital continúa sin electricidad tras los últimos ataques rusos.

«Esta mañana, unos 4.000 edificios de Kiev seguían sin calefacción y cerca del 60 % de la capital estaba sin electricidad».

Esta crisis ocurre mientras la ciudad enfrenta temperaturas extremas que rondan los catorce grados bajo cero. El ataque incluyó el lanzamiento de 339 drones de largo alcance y más de treinta misiles de combate.

Daños civiles

Un hombre de cincuenta años perdió la vida cerca de la capital durante las explosiones registradas durante la madrugada. Las sirenas de alerta aérea sonaron constantemente mientras los sistemas de defensa intentaban repeler la lluvia de proyectiles.

El ministro de Exteriores local acusó a Rusia de librar una guerra genocida contra civiles, niños y ancianos. Siete regiones del país sufrieron daños colaterales en sus instalaciones eléctricas durante la misma jornada de hostilidades.

La compañía estatal Ukrenergo anunció cortes de electricidad de emergencia para intentar estabilizar el sistema nacional afectado. En la región de Rivne, más de diez mil hogares se quedaron totalmente sin energía tras los impactos directos.

Ataque ruso contra Kiev corta la luz y el agua en la capital ucraniana



El ejército ruso atacó Kiev con drones y misiles, cortando el suministro eléctrico y el agua en gran parte de la capital ucraniana, mientras las temperaturas descendían a unos 15 grados bajo cero. Otras… pic.twitter.com/NH2lhrAQgd — DW Español (@dw_espanol) January 21, 2026

Garantías de seguridad

El presidente Volodimir Zelensky afirmó que Ucrania recibió municiones defensivas apenas unas horas antes del gran ataque.

La paz en Europa no existirá sin una resolución duradera para el conflicto en territorio ucraniano, aseguró Andrii Sibiga, ministro de Relaciones Exteriores.

Mientras tanto, una delegación oficial ucraniana mantiene conversaciones de paz estratégicas en los Estados Unidos.

El objetivo principal es asegurar garantías de seguridad de posguerra y apoyo para la futura recuperación económica.

Representantes de Rusia y Estados Unidos planean reunirse próximamente en el Foro Económico de Davos, en Suiza.

Organismos internacionales como la ONU expresaron su profunda indignación por la crueldad de atacar servicios básicos ciudadanos. Atacar infraestructura civil viola las reglas de la guerra y afecta desproporcionadamente a los grupos más vulnerables.



En el mapa: los puntos rojos con íconos de fuego indican ubicaciones de lanzamiento desde donde despegan los drones.

Se observan trayectorias masivas de color amarillo que representan el despliegue de drones de combate de largo alcance.

Las líneas rojas y naranjas trazan el recorrido de misiles de crucero y balísticos hacia objetivos estratégicos. Kyiv (Kiev) aparece como uno de los centros con mayor concentración de ataques y defensas aéreas.

Otras ciudades impactadas incluyen Chernihiv, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia y la región portuaria de Odesa.

Refugios

Aproximadamente seiscientas mil personas han abandonado Kiev tras los recientes llamados de evacuación emitidos por la alcaldía.

Las escuelas permanecerán cerradas hasta febrero debido a la falta de condiciones térmicas adecuadas para los estudiantes.

Los habitantes utilizan estaciones del metro como refugios temporales para protegerse de los constantes bombardeos nocturnos.

El Kremlin niega atacar a civiles y justifica sus acciones como una respuesta a objetivos militares estratégicos.

Sin embargo, los residentes aseguran que estos ataques buscan romper la resistencia moral de la población ucraniana.

Según Zelenski, la situación sigue siendo complicada también en las regiones de Sumi y Chernígov, en el norte, Dnipró, en el centro, y Járkov, en el noreste.