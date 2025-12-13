Ernestina Godoy presenta plan estratégico de justicia

El plan de Ernestina Godoy busca una Fiscalía “a la altura de los tiempos”, centrada en la víctima y con combate a la corrupción

Regeneración,12 de diciembre 2025– En su primera comparecencia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública los ejes de un “plan estratégico de procuración de justicia”.

Nueva fiscal

La nueva fiscal, Ernestina Godoy, comentó el objetivo de la presentación de este plan:

“Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados.

Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia”.

Godoy Ramos sustituyó al pasado fiscal Alejandro Gertz Manero, tras su renuncia el 27 de noviembre.

Plan

La funcionaria precisó que este «plan de acciones y resultados a corto plazo» se basa en seis ejes, que se sostienen en la coordinación de la FGR con el Gabinete de Seguridad.

Así como el fortalecimiento de las 33 fiscalías locales, y un “nuevo modelo de investigación e inteligencia” que esté a la altura de “los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal”.

También destacó que habrá una “reestructuración interna, modernización y fortalecimiento” de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para “enfocarla hacia los delitos de alto impacto”.

En cuanto a la entrega formal del plan estratégico de procuración de justicia, Godoy Ramos informó que se presentará en breve, “como lo marca la Ley”.

Sesión del CNS

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad también se aprobó el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que busca dar respuesta a este persistente delito en el país.

En la reunión estuvo presente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y los 32 gobernadores.

Sobre ello, García Harfuch admitió que el Gobierno de México es consciente de que “uno de los delitos que más preocupa a la población es la extorsión”.

Asimismo apuntó que se han recibido más de 102.000 llamadas al 089, la línea de denuncia anónima.

Y se han detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en cerca de 22 estados.

Esto, desde que se puso en marcha la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio de 2025.

Profesionalización

Destacó también la importancia de “fortalecer la profesionalización policial, la coordinación institucional y los sistemas de información…

…para brindar respuestas más oportunas y eficaces a la ciudadanía”.

En esa misma línea, Sheinbaum afirmó que uno de los “grandes retos” en materia de seguridad es el delito de la extorsión.

Por lo tanto, es fundamental “avanzar en su erradicación”, como ha sido con la aprobación de la Ley contra extorsión.

Previo a esta Ley, el delito de la extorsión era del fuero común.

Lo que requería de la denuncia de la víctima para que el Ministerio Público abriera una carpeta de investigación.

Con este cambio la FGR puede perseguir el delito sin la denuncia.