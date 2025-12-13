Operativo Paricutín Contra «El Botox» en Michoacán

El Operativo Paricutín sacude al crimen. Buscan a «El Botox» tras el asesinato de Bernardo Bravo. Van 16 detenidos y arsenales asegurados.
Regeneración, 12 de diciembre de 2025.– El Operativo Paricutín está en pleno auge. El objetivo prioritario es César Sepúlveda Arellano, alias «El Botox». Lo señalan como líder de Los Blancos de Troya o Los Viagras. Este sujeto es uno de los mandamases de la Tierra Caliente.
El 11 de diciembre hubo un fuerte enfrentamiento a balazos en Buenavista Tomatlán. SEDENA usó un helicóptero artillado a las 07:00 horas. Dispararon contra sicarios ocultos en el cerro de Santa Ana Amatlán. Los pobladores difundieron videos del terror aéreo.
Asesinato Limonero
El despliegue es tardío, pero muy aparatoso. La razón de tanta furia es un crimen en específico. Se trata del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez. Él era el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).
Bravo fue obligado a ir a una supuesta reunión. ¿A dónde creen? ¡A negociar extorsiones con Los Blancos de Troya! Fue asesinado a golpes y de un balazo el pasado 19 de octubre. «El Botox» es el autor intelectual y material, según la FGE.
Bienes incautados
Hasta ahora, reportan la detención de 16 personas. Además se han incautado 11 vehículos blindados; 35 armas de fuego largas; 230 cargadores y más de 7,000 cartuchos útiles; dosis de metanfetamina y equipo de radiocomunicación táctico.
Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, fue contundente. Afirmó que: «No daremos un paso atrás en la recuperación de la paz». Por su parte, el General Juan José Verde Montes coordina la ofensiva.
La SEDENA y la Guardia Nacional custodian las carreteras. «El objetivo es desarticular a los generadores de violencia», aseguran las instituciones.