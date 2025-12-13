Operativo Paricutín Contra «El Botox» en Michoacán

El Operativo Paricutín sacude al crimen. Buscan a «El Botox» tras el asesinato de Bernardo Bravo. Van 16 detenidos y arsenales asegurados.

Regeneración, 12 de diciembre de 2025.– El Operativo Paricutín está en pleno auge. El objetivo prioritario es César Sepúlveda Arellano, alias «El Botox». Lo señalan como líder de Los Blancos de Troya o Los Viagras. Este sujeto es uno de los mandamases de la Tierra Caliente.

El 11 de diciembre hubo un fuerte enfrentamiento a balazos en Buenavista Tomatlán. SEDENA usó un helicóptero artillado a las 07:00 horas. Dispararon contra sicarios ocultos en el cerro de Santa Ana Amatlán. Los pobladores difundieron videos del terror aéreo.

¡Alerta en Tierra Caliente! 🚁💥



Operativo contra “El Botox” desata un enfrentamiento en Buenavista Tomatlán, Michoacán.



La Sedena desplegó un helicóptero artillado en la zona de Santa Ana Amatlán, bastión de Los Blancos de Troya. La operación integra el Operativo Paricutín.… pic.twitter.com/3A9ByYzVmY — Tendencia Noticias (@TNnoticiasMx) December 12, 2025

Asesinato Limonero

El despliegue es tardío, pero muy aparatoso. La razón de tanta furia es un crimen en específico. Se trata del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez. Él era el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).

Bravo fue obligado a ir a una supuesta reunión. ¿A dónde creen? ¡A negociar extorsiones con Los Blancos de Troya! Fue asesinado a golpes y de un balazo el pasado 19 de octubre. «El Botox» es el autor intelectual y material, según la FGE.

🔴 Esposa e hijo despidieron a Bernardo Bravo Manríquez, joven empresario y líder limonero 🍋en #Michoacán



👉Bernardo luchaba por precios precios justos para los productores, ademas de de denunciar las extorsiones y violencia que imperaban en su región



👉Bernardo en días… pic.twitter.com/7out0eJt6j — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) October 21, 2025

Bienes incautados

Hasta ahora, reportan la detención de 16 personas. Además se han incautado 11 vehículos blindados; 35 armas de fuego largas; 230 cargadores y más de 7,000 cartuchos útiles; dosis de metanfetamina y equipo de radiocomunicación táctico.

Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno, fue contundente. Afirmó que: «No daremos un paso atrás en la recuperación de la paz». Por su parte, el General Juan José Verde Montes coordina la ofensiva.

La SEDENA y la Guardia Nacional custodian las carreteras. «El objetivo es desarticular a los generadores de violencia», aseguran las instituciones.