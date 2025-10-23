Estado de Emergencia por 30 días en Lima, Perú, esto se sabe

José Jerí, presidente interino de Perú tras caída de Dina Boularte extendió medida de excepción a la provincia de Callao además de la capital

Regeneración, 23 de octubre de 2025.– El Gobierno de Perú ha declarado un Estado de Emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao.

Se trata de una medida drástica para hacer frente a la escalada de violencia y crimen organizado.

La decisión, que entró en vigor desde la medianoche del 22 de octubre, busca «recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos», según afirmó el presidente interino José Jerí Oré.

🔴 "No puedes suspender el derecho a reunión para que no haya marchas". @rmapalacios habla sobre el estado de emergencia declarado por el presidente José Jerí.



Indignación Popular

La declaratoria se produce en medio de un clima de profunda inseguridad ciudadana que ha desbordado los límites de la gestión ordinaria.

Durante el tercer trimestre de 2024, Perú superó la alarmante cifra de 500 homicidios por trimestre, después de registrar menos de la mitad hasta 2017.

Esto además, según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

Ante este panorama, la ciudadanía, especialmente en Lima y Callao, ha manifestado un descontento palpable.

La percepción de inseguridad se ha disparado.

Los grupos civiles y jóvenes de la llamada Generación Z han convocado protestas demandando medidas concretas contra el crimen y una reestructuración política.

En palabras del propio presidente Jerí, «la delincuencia ha crecido de manera desmesurada». Causando «un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional».

Jerí aplica la mismo receta de Boluarte, declarar Estado de Emergencia para frenar movilizaciones en su contra. ¿Sirvieron los EE para combatir el crimen en Lima? No.

Los criminales saben que cuentan con leyes a su favor y redes de corrupción policial que Jerí no enfrentará. pic.twitter.com/B52MFGLnTC — Indira Huilca (@IndiraHuilca) October 22, 2025

Restricción de Derechos

El Estado de Emergencia implica la restricción o suspensión temporal de cuatro derechos constitucionales fundamentales, en línea con el artículo 137 de la Carta Magna.

Esto es: la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito en el territorio.

De hecho, las fuerzas de seguridad podrán ingresar a cualquier vivienda sin orden judicial.

Además, el decreto, refrendado por el Consejo de Ministros y varios secretarios de Estado, como el ministro de Defensa y el ministro del Interior, detalla una serie de acciones:

Despliegue de Fuerzas Armadas:

El Estado de Emergencia del acusado de violacion José Jeri, solo sirve para joder al más pobre. Policías y Serenazgo de Miraflores, intervienen a un humilde vendedor de empandas y café ¡Miserables! pic.twitter.com/bs5QklWX17 — Chacotero (@ChacoteroPeru) October 22, 2025

El personal militar apoyará a la Policía Nacional del Perú (PNP) en patrullajes combinados y control territorial en zonas de alta criticidad. Como paraderos y estaciones de transporte.

Restricciones de Circulación: Se prohíbe el transporte de dos adultos en motos lineales.

Medidas Penitenciarias: Se implementará un «apagón eléctrico» en las celdas de los penales, permitiendo únicamente la iluminación mínima.

Se desmantelarán antenas de telecomunicaciones ilícitas para cortar la comunicación de líderes criminales.

👉Mediante un decreto supremo, José Jerí oficializó el Estado de Emergencia en Lima y Callao por un periodo de 30 días. Por tanto, derechos como la libertad de reunión y tránsito queda entre restringidos y suspendidos. Sin embargo, hasta la fecha, existen leyes pro crimen que aún… pic.twitter.com/lcrwKlBQ74 — 🇵🇪 Wayka (@WaykaPeru) October 22, 2025

El presidente Jerí ha subrayado que la medida marca un «nuevo enfoque ofensivo» contra el crimen, afirmando categóricamente que «Las guerras se ganan con acciones y no con palabras«.