FCE: un Año de Éxitos Populares y Batallas por el Acceso al Libro

Fondo de Cultura Económica: El Libro al alcance popular. Ya viene lanzamiento de la histórica colección «25 para el 25»

Regeneración, 23 de octubre de 2025. El Fondo de Cultura Económica (FCE), junto a su inmenso equipo en México, América Latina y España, presentó un balance anual extraordinario, confirmando el éxito de su estrategia de popularización del libro y de fomento a la lectura, demostrando que la cultura es una herramienta de transformación social.

Tras un cierre administrativo exitoso, la institución proyecta terminar el año con números negros, asegurando la financiación de su ambicioso programa editorial y de distribución.

Derechos culturales

De hecho, el hito más visible ha sido la consolidación de las ferias de masas, como la recién celebrada en las instalaciones de la Defensa Nacional (feria del libro del ejército), donde la afluencia fue «alucinante» y se vendieron «muchísimos libros muy, muy, muy baratos».

Por lo consiguiente, esta estrategia de precios bajos y alcance masivo ha generado una presión positiva sobre otras editoriales, obligándolas a reconsiderar sus costos y a producir libros para audiencias que son mucho más amplias.

El director, Paco Ignacio Taibo II, señaló: “Hemos logrado bajar el precio de los libros y la presión que esto hace en el Fondo se lleva a otras editoriales que se dan cuenta”.

#FILIJ43 | 📚✨ ¡Ya viene la fiesta de los libros para niñas, niños y jóvenes!



Del 7 al 17 de noviembre, disfruta la 43ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en el @ChapultepecCDMX.



🕘 De 9:00 a 19:00 horas

📍 Primera sección del Bosque de Chapultepec

Cinco nuevas librerías

Aunado a ello, el compromiso con los derechos culturales de la población se materializa en la expansión de su infraestructura de manera accesible y descentralizada.

Se inaugurarán cinco librerías más antes de fin de año. La de Ecatepec tendrá unos 5,000 ejemplares y se llamará «Misael Núñez Acosta» (en honor al maestro democrático de Ecatepec); la librería «Teresita Urrea», en Cd. Obregón, 12, 000 ejemplares ; en Celaya la librería «Jorge Ibargüengoitia», dentro del Instituto de Arte y Cultura con 8,000 ejemplares; en Parral se aperturará la «Nellie Campobello»; mientras que la «Felipe Ángeles» se inaugurará en Pachuca.

Además, el FCE está implementando el innovador proyecto de librerías móviles con ocho camiones donados por RTP que serán ilustrados por artistas de Vientos del Pueblo y podrán mover aproximadamente 3,000 ejemplares cada uno.

Poder Popular

Sin embargo, la cifra más impresionante es la alcanzada en el proceso de aprendizaje colectivo y organización comunitaria.

El FCE logró fundar más de 16,000 clubes de lectura en el último año, sumándose a las Salas de Lectura que cumplen 30 años, constituyendo el «mayor voluntariado en la historia del país».

“Este año llegamos a más de 16,000 clubes de lectura fundados. Eso quiere decir que hay 16,000 personas que de manera voluntaria hicieron entrarle a esto de contagiar el gusto por la lectura”.

El fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica es quizá la operación más grande del planeta, con una cobertura inmensa de personas.

📚✨ ¡La lectura también siembra paz! ✨📚



Estamos a solo unos días de vivir un momento muy especial:

XXVII Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, con el tema:

"La lectura como estrategia de cultura de paz" 🕊️



🗓️ Del 23 al 25 de octubre de 2025

💻 Modalidad… pic.twitter.com/oeckUes0V6 — Para Leer en Libertad (@BRIGADACULTURAL) October 23, 2025

Nueva colección gratuita

Finalmente, y como colofón editorial, la institución está imprimiendo la colección «25 para el 25» que reúne a 25 autores fundamentales de América Latina.

La colección será distribuida gratuitamente a millones de lectores en toda la región en un esfuerzo de colaboración con gobiernos progresistas.

En CDNX el 17 de diciembre se obsequiarán ejemplares, mientras que a partir del 22 de diciembre se lanzará en el resto del continente.

El director concluyó con orgullo, enmarcando este logro en el contexto de un poder popular impulsado por la cultura:

“Tengo el honor, el agrado y la gloria decir que la operación de fomento la lectura más grande del planeta la coordinó el Fondo de Cultura en un trabajo que nos ha tomado dos años de construcción”