Decreto de catástrofe por incendios en Chile: 19 muertes

El incendio en Concepción devastó ya 14 mil hectáreas. Más de 250 viviendas han sido consumidas por las llamas. 50 mil evacuados en Chile

Regeneración, 19 de enero 2026– El mandatario chileno, Gabriel Boric, ha declarado el estado de emergencia o catástrofe en dos áreas del sur del país donde se están produciendo inmensos y destructivos incendios forestales.

Internacional | 🔥🇨🇱 Emergencia en Chile



Incendios ya dejaron al menos 19 personas fallecidas y más de 50 mil evacuados.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Gabriel Boric decretó estado de catástrofe, mientras combaten más de 19 incendios activos. pic.twitter.com/ZnawSRhxtj — Digital News QR (@DigitalNewsQR) January 19, 2026

Consecuencias

Se ha confirmado que al menos 19 personas han fallecido en las áreas de Ñuble y Biobío, situadas a aproximadamente 500 km al sur de la capital, Santiago.

Más de 20.000 personas han sido evacuadas de las zonas impactadas.

En las primeras horas del día, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, mencionó que las condiciones del clima durante la noche ayudaron a controlar algunos de los puntos de fuego.

Sin embargo, los incendios más grandes aún continúan activos y se anticipaban condiciones difíciles a lo largo del día, comentó en una rueda de prensa.

Reunión

El presidente Gabriel Boric llevó a cabo una reunión con el presidente electo José Antonio Kast para discutir la situación antes de trasladarse a una de las áreas afectadas.

«Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país.

Desgraciadamente, tenemos la certeza de que 19 compatriotas han perdido la vida y hay cientos de viviendas destruidas», dijo Boric.

«Estamos con todos los recursos disponibles desplegados para poder sofocar el fuego y al mismo tiempo atender las otras zonas donde podría haber incendios», añadió.

Informe

En horas anteriores, el ministro Cordero informó que había más de 1.500 personas afectadas y 325 casas destruidas.

Además, hay más de 1.100 en evaluación y siguen preocupados por las altas temperaturas pronosticadas, que podrían complicar los incendios en curso.

El incendio más preocupante ha devastado bosques secos alrededor de la ciudad costera de Concepción, abarcando más de 14 mil hectáreas.

Las autoridades señalaron que unas 250 viviendas han sido destruidas.

Los medios locales muestran fotografías de vehículos quemados en las calles.

La región

Chile ha enfrentado varios incendios devastadores en los años recientes, exacerbados por una sequía prolongada.

La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) reportó que los bomberos estaban trabajando en un total de 24 incendios en todo el país el domingo.

Los más peligrosos, agregó, se localizaban en las regiones de Ñuble y Biobío.

«Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe» en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X.

«Todos los recursos están disponibles», comentó.

Afectaciones

Hasta ahora, los incendios han afectado a 20.000 hectáreas en las dos zonas, según reportan los medios locales.

La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las localidades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población total de 60.000 habitantes.