Sindicatos de España piden «completa transparencia» en accidente de tren

Reportados al menos 40 muertos y 43 personas heridas, de las cuales 12 están en la Unidad de Cuidados Intensivos en el accidente

Regeneración, 19 de enero 2026– Los sindicatos españoles CCOO y UGT han solicitado que se investiguen “de manera exhaustiva” las razones del descarrilamiento de trenes que ocurrió este domingo, cerca de la localidad de Adamuz en Córdoba, España.

Accidente

En este trágico accidente, han perdido la vida al menos 39 personas, y un gran número de heridos, algunos en estado grave.

“Es imprescindible que se investiguen las causas de este trágico suceso, con total transparencia y rigor.

Para depurar las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, para garantizar que se adopten todas las medidas necesarias…

…que eviten que un accidente de estas características vuelva a repetirse”, afirmó el sector ferroviario de CCOO en un comunicado.

Investigación

Por su parte, UGT también ha pedido una investigación «detallada» y que se fortalezcan las medidas de seguridad para prevenir otra tragedia.

“La seguridad en el transporte público es un elemento esencial de garantía de derechos, protección de la vida y cohesión territorial”, agregó el sindicato.

A raíz de este accidente y las dificultades o restricciones de movilidad asociadas, los sindicatos han establecido un permiso retribuido de hasta cuatro días sin reducción de salario.

Este permiso será para aquellos que no puedan llegar a su lugar de trabajo o trasladarse por las rutas necesarias para hacerlo.

El accidente del domingo ocurrió a las 19:39 horas.

Trenes descarrilados

Un tren de la empresa Iryo descarriló sus últimos tres vagones e invadió la vía adyacente.

La locomotora había salido de Málaga una hora antes con destino a Madrid y llevaba a 317 pasajeros.

En el mismo momento, otro tren de Renfe con dirección a Huelva también descarriló.

Los vagones del Iryo chocaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, los cuales fueron expulsados y cayeron por un terraplén de aproximadamente cuatro metros.

Fallecidos

En esos dos vagones que cayeron por el terraplén viajaban 53 personas, así que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Por ahora, la UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) están llevando a cabo la búsqueda de personas.

Por otro lado, la Guardia Civil ha establecido oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla.

La meta es que los familiares directos del accidente acudan a denunciar y aportar muestras de ADN.

Identificación

Estas pueden servir para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.

Este terrible accidente ha causado un gran impacto en toda España, y ha conmovido al resto del mundo.

Las principales instituciones españolas, tanto del estado como autonómicas y locales, rindieron homenaje a las víctimas este lunes, convocando minutos de silencio al mediodía.

Además, presidentes de distintos países expresaron sus condolencias y solidaridad.